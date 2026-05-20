賴清德：台灣無論名稱是什麼 都已是主權獨立國家

兼任民進黨主席的總統賴清德說，今天是台灣人民在30年前，首次透過直接民選產生總統、副總統後的歷史性就職日；總統由人民直接選舉，不僅代表主權在民，人民是國家主人的具體實踐，更彰顯台灣，無論名稱是中華民國、中華民國台灣或台灣，已經是一個主權獨立的國家。

民進黨今天召開中常會，賴清德向中常委們表示，今天是5月20日，不僅是他與副總統蕭美琴就任滿2年的日子，也是台灣人民在30年前，首次透過直接民選產生總統、副總統後的歷史性就職日。

賴清德說，總統由人民直接選舉，不僅代表主權在民，人民是國家主人的具體實踐，「更彰顯台灣，無論名稱是中華民國、中華民國台灣或台灣，已經是一個主權獨立的國家。」

賴清德並指出，他今天早上在總統府接見多位推動台灣民主化與總統直選的前輩們，感謝他們為台灣所做的犧牲與貢獻。

他希望，所有黨公職能承繼前輩的精神，面對中國意圖併吞台灣，以統一改變台海現狀的威脅，要更堅定地捍衛國家主權、守護民主自由的生活，攜手打拚，為下一代留下更好、更安全、更有尊嚴的台灣。