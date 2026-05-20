賴清德拒「和平包裝統一」 盧秀燕籲總統對國家安全做更多保證

賴清德總統今天發表520就職兩周年談話，堅定拒絕「以和平包裝統一」的統戰作為。民進黨中市議員詢問台中市長盧秀燕對此看法？盧秀燕表示，她看到國際社會對台灣的安全極為疑慮，建議賴總統對國家安全做更多的保證，不只有軍購，最好是預防戰爭的發生，讓人人真的國泰民安。

作家楊双子、金翎英譯的「台灣漫遊錄」，榮獲英國國際布克獎（InternationalBookerPrize），成為首部獲獎的台灣作品。盧秀燕祝賀說，楊双子連獲大獎，要出一個國際級的文學家不容易，可能百年才出一個，全台可以進入國際的文壇也沒幾個，她是城市之光、台灣驕傲，以她為榮。

台中市議會今天總質詢，民進黨中市議員江肇國指出，盧市長看過「台灣漫遊錄」這本書，卻沒有體悟作者想傳達的，建議盧市長重新看這本書。盧秀燕反批，每個人讀書的感受要尊重，要別人再讀一遍，是對每個人自由的妨礙，也是心靈上的情勒，而她對國家最大的希望就是「人人平安」。

江肇國再問，賴清德今天說中國企圖「用和平包裝統一，平安下的統一，統一下換來的平安」，盧市長怎麼看？盧秀燕說，她看到國際社會對台灣的安全極為疑慮，否則川普總統不會講這些話；國際之間對台灣的安全有這麼多的擔心，建議賴總統對國家安全做更多的保證，讓人人真的國泰民安。

江肇國追問盧市長認為賴總統的保證是否包含完整的軍購？盧秀燕說，她認為這個太少了，國際疑慮在於台灣是否會台獨引發戰爭，引發區域不穩定而改變現狀，川普總統是國際重要領袖，對於民進黨台獨黨綱極為疑慮。

盧秀燕強調，國家安全要多管齊下，不是只有軍購，最好是預防戰爭的發生。