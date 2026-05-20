鄭麗文：川普叫台灣不要再講台獨 請賴清德管管劉世芳、王義川

賴清德總統今發表就職兩周年演說。國民黨主席鄭麗文表示，賴總統一開始就說遵守憲法，但可笑的是賴清德以往都在破壞憲法，難道是只有一天遵守憲法？賴清德的說法如今還有人信，真的是台灣的悲哀，相信民進黨支持者會慢慢覺醒。

鄭麗文今上午出席新北市婦女菁英領袖成長營，與婦女幹部座談。

鄭麗文指出，台灣的民主不會因為兩岸和平交流打任何折扣，事實上，當前台灣民主最大的破壞者就是民進黨與賴清德，民進黨每天拿司法追殺在野黨、讓司法變成政治打手，不做正事，大罷免搞得台灣烏煙瘴氣，證明國民黨的方向才是正確的，唯有這麼走台灣才有活路。

談及兩岸政策，鄭麗文表示，賴清德與美方專家之前都說兩岸明年可能發生戰爭，國民黨要扮演改變戰爭命運的關鍵角色，和平是唯一的選擇，兩岸和平沒那麼難，「九二共識、反對台獨」而已，賴清德不接受九二共識，結果就是每天都要準備打仗。

鄭麗文說，賴政府說大陸不能去，但美國總統川普卻帶著多位高層官員與企業巨頭訪問大陸；賴政府說不能跟大陸做生意，如今看到馬斯克、黃仁勳等企業巨頭都隨行川普前往，各國元首也爭相訪問大陸，「難道這些人都被中共收買、都是中共同路人？」

鄭麗文批評，川普返美後，叫台灣不要再講台獨，還說不要到9500英里外打仗，意思就是美國不會為台獨出兵，川普說的意思很白，民進黨卻還裝聽不懂，請賴清德要去管管內政部長劉世芳、民進黨立委王義川，到底是哪國的內政部長與立委？

鄭麗文說，她4月到北京訪問，就是證明台灣有主導權與話語權，之後更陸續接受國際媒體訪問與報導，「大家都知道終於有人說真話了」，台灣不要打仗，不需要在美中選邊。她一再強調，不只台海要和解，美中更要和解，這次訪美也會向美方說明，這符合美國利益，是否見到川普是其次，最少能把聲音傳出去。

鄭麗文說，鄭習會後有超過八成民眾支持兩岸協商對話，不要戰爭，第一島鏈原本是戰爭的最前線，但其中的日本、韓國、大陸東南沿海，台灣、香港、新加坡，正是世界經濟最發達、科技最進步的地方，若能轉變成和平繁榮的區域，人才、科技、資金、市場萬事俱備，天時地利人和都有，為什麼不賺大錢而要打仗？她強調，將第一島鏈變成和平繁榮之鏈，民調有百分之65的人支持，這就是主流民意。

對於新北選情，鄭麗文認為，國民黨以前缺乏青年選票，但目前李四川在年輕人的支持度上不比蘇巧慧差，「兩人最大的差別，蘇巧慧是公主，李四川是靠自己實作，不是坐享其成的公主，」相信新北市民知道要選誰。

鄭麗文說，許多人長期對台灣政治感到失望，但絕不能讓心術不正、邪門歪道的人主導台灣的命運，現在距11月28日還有很長時間，大家一定要有信心，這一票可以讓台灣、讓新北市在正確的軌道上前進。