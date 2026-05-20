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拜託賴總統「大罷免不能成唯一政績」 殷瑋曝這5項有感施政中央早可做

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
北市研考會主委殷瑋今天接受媒體人黃光芹網路節目中午來開匯專訪。圖／CNEWS匯流新聞網中午來開匯製作單位提供
北市研考會主委殷瑋今天接受媒體人黃光芹網路節目中午來開匯專訪。圖／CNEWS匯流新聞網中午來開匯製作單位提供

今天520賴清德總統就職滿兩周年，北市長蔣萬安今受訪呼籲賴政府，「少一點政治，多一些治理；少一些認知作戰，多一些民生經濟。」北市研考會主委殷瑋接受網路節目專訪也提到，拜託賴清德總統，好好思考，「大罷免不能成為你唯一政績」，要做的事情是思考民生、思考蒼生，這是520重要的意義。

殷瑋今天接受媒體人黃光芹網路節目中午來開匯專訪，殷瑋說，十年前的今天，他離開了總統府，一路以來承接的都是民進黨籍的總統，十年之間，台灣有沒有變得更好？都繫乎民進黨提出的團隊與人才。

殷瑋說，大家過去這兩年，有沒有過得更好，答案在人民心中。重要的是，中央該做的，卻沒有做、推給地方的，包括無菸城市戶外吸菸室，其實透過中央菸害防制法，是可以全國推動，但賴總統有沒有想過要做；還有密室逃脫管理：偷拍針孔設備管理、中央先拒絕，後還是得研議。

還有營養午餐免費，殷瑋說，曾經有中央政府思考過，但民進黨執政之後，完全沒有全國性的討論；班班喝鮮奶蔣萬安在院會力諫卻被群轟，之後蔣萬安一個人跟四大超商一個一個親自談，創造生生喝鮮奶台北模式，現在有更多縣市也在做。

殷瑋說，520的今天，拜託賴清德總統好好思考，「大罷免不能成為唯一政績」，要做的事情，是思考民生、思考蒼生，這才是520重要的意義。

罷免 殷瑋 蔣萬安 賴清德 520

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