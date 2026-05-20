拜託賴總統「大罷免不能成唯一政績」 殷瑋曝這5項有感施政中央早可做

今天520，賴清德總統就職滿兩周年，北市長蔣萬安今受訪呼籲賴政府，「少一點政治，多一些治理；少一些認知作戰，多一些民生經濟。」北市研考會主委殷瑋接受網路節目專訪也提到，拜託賴清德總統，好好思考，「大罷免不能成為你唯一政績」，要做的事情是思考民生、思考蒼生，這是520重要的意義。

殷瑋今天接受媒體人黃光芹網路節目中午來開匯專訪，殷瑋說，十年前的今天，他離開了總統府，一路以來承接的都是民進黨籍的總統，十年之間，台灣有沒有變得更好？都繫乎民進黨提出的團隊與人才。

殷瑋說，大家過去這兩年，有沒有過得更好，答案在人民心中。重要的是，中央該做的，卻沒有做、推給地方的，包括無菸城市戶外吸菸室，其實透過中央菸害防制法，是可以全國推動，但賴總統有沒有想過要做；還有密室逃脫管理：偷拍針孔設備管理、中央先拒絕，後還是得研議。

還有營養午餐免費，殷瑋說，曾經有中央政府思考過，但民進黨執政之後，完全沒有全國性的討論；班班喝鮮奶蔣萬安在院會力諫卻被群轟，之後蔣萬安一個人跟四大超商一個一個親自談，創造生生喝鮮奶台北模式，現在有更多縣市也在做。

殷瑋說，520的今天，拜託賴清德總統好好思考，「大罷免不能成為唯一政績」，要做的事情，是思考民生、思考蒼生，這才是520重要的意義。