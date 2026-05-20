0到18歲每人每月5000元成長津貼 民團肯定：但「催生」效果有限

總統賴清德今執政兩週年。面對少子女化嚴峻處境，賴政府將提出台灣人口對策新戰略「家庭支持篇」，其中一項對策是提供0到18歲兒少每人每月5000元的成長津貼。對此，民間團體肯定政府終於端出全面性的少子女化對策，但撒幣恐怕只能創造育兒支持效果，無法催生。

賴總統表示，面對少子女化挑戰，政府近日將提出台灣人口對策新戰略「家庭支持篇」，其中一項對策是決定提供0到18歲成長津貼，每人每月5000元，希望在婚、孕、養兒育女、友善職場、婚育宅等面向提供協助，以兼顧工作與家庭，讓年輕人敢婚敢生敢養。

兒福聯盟政策發展處副處長李宏文表示，少子化問題已喊了十多年，台灣去年總生育率跌至0.695，早已不是雪崩式下滑，而是趴到地上，不能再低了，情勢比其他國家更嚴峻。他肯定政府終於提出較全面性的少子化政策，但坦言，是否真能因此力挽狂瀾、拉抬生育率，「恐怕事倍功半」。

李宏文表示，兒盟歷年調查顯示，家長對育兒支持需求，幾乎一面倒是經濟支持，發放津貼固然是最務實、最有感的方法，但單靠發錢頂多創造支持效果，很難成功催生，畢竟每個月5000元，一年才6萬元，不太可能讓人因此決定生小孩。

他建議，津貼若採固定金額，未來恐面臨通膨問題，應搭配物價指數進行彈性調整；除此，還應參考法國模式，針對第二胎、第三胎採階梯式加碼，拉出有感差距，才可能提高生育誘因。

婦女新知基金會政策部主任李盈學也直言，對育兒家庭來說，這筆錢不無小補，但發錢無法解決根本問題；不敢生、不想生的原因百百種，包括工時過長難以兼顧家庭、職場育兒不友善氛圍、照顧壓力沈重等，只發津貼很難回應到這群人的顧慮。

李盈學也提到，國際上有許多「發錢救生育率」的案例，匈牙利祭出生兩胎可享房貸、購車優惠補貼，四胎可終生免稅等催生政策，雖有效提升生育率，但也導致照顧責任被丟回家庭，尤其是女性來承擔。他強調，追求生育率，必須以性別平等分工作為前提，若只一味發錢，將擴大性別不平等，甚至是階級不平等，有資源的人更能兼顧工作與家庭，沒資源的人繼續蠟燭兩頭燒，或離職回家照顧小孩。

李宏文主張，育兒政策應是經濟支持、住宅、公共化托育、到宅育兒指導資源、職場支持等全方位政策，除勞動部要加速職場改革，財政部也應提供「賦稅減免」，如延長學前特別扣除額適用年齡，除發津貼開源，也必須節流，透過稅費減免降低育兒家庭負擔，落實育兒賦稅正義。

他提醒，現行政策多關注六歲以下的嬰幼兒，但六到十八歲的大童、青少年相對「爹不疼、娘不愛」，孩子六歲後仍有各種教養的疑難雜症與費用支出，不該創造不同年齡層的相對剝奪感。

李盈學則強調，新知不反對發錢，但必須同步提升照顧公共化的資源，否則大撒幣終究只是止痛藥。家庭支持政策的關鍵，端看520大禮包是否能再提出更完善的公共托育、職場友善政策。