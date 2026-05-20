賴清德拋成長津貼 侯友宜：樂觀其成、不要從其他地方扣回去

賴清德總統今天提出「0到18歲每月5000元成長津貼」政策，新北市議會今總質詢，民進黨議員卓冠廷質詢新北市長侯友宜看法，侯友宜表示，少子化已是國家最大的安全危機，對於中央願意提出鼓勵生育、育兒的政策「樂觀其成」，但帶行政院公布執行細節，包括中央、地方各自要負擔多少，不要從其他地方「倒扣回去」。

侯友宜表示，現階段台灣面臨最大的安全危機就是少子化問題，政府除要正視問題，也要提出好的政策，讓民眾願意生、願意養，賴總統提出0到18歲每月5000元作為成長基金是好的政策，相信民眾會支持。

侯友宜也指出，目前仍待行政院進一步公布執行細節，包括中央與地方政府各自需負擔哪些配套措施，都需要再釐清，中央地方應共同合作，才能真正落實少子化對策。

卓冠廷說，若中央推出每月5000元津貼，以一年約2000億元規模估算，可能出現其他縣市加碼情況，新北市也應提前研議相關因應方案。

侯友宜回應，待中央預算與制度細節出爐後，新北市府會提早準備相關配套，並與中央持續溝通。他也提到，若中央提供5000元津貼，希望不要因此倒扣地方原有補助，盼中央盡早定案，讓地方能及早編列預算，共同面對少子化問題。