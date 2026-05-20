聽新聞
0:00 / 0:00
賴清德拋成長津貼 侯友宜：樂觀其成、不要從其他地方扣回去
賴清德總統今天提出「0到18歲每月5000元成長津貼」政策，新北市議會今總質詢，民進黨議員卓冠廷質詢新北市長侯友宜看法，侯友宜表示，少子化已是國家最大的安全危機，對於中央願意提出鼓勵生育、育兒的政策「樂觀其成」，但帶行政院公布執行細節，包括中央、地方各自要負擔多少，不要從其他地方「倒扣回去」。
侯友宜表示，現階段台灣面臨最大的安全危機就是少子化問題，政府除要正視問題，也要提出好的政策，讓民眾願意生、願意養，賴總統提出0到18歲每月5000元作為成長基金是好的政策，相信民眾會支持。
侯友宜也指出，目前仍待行政院進一步公布執行細節，包括中央與地方政府各自需負擔哪些配套措施，都需要再釐清，中央地方應共同合作，才能真正落實少子化對策。
卓冠廷說，若中央推出每月5000元津貼，以一年約2000億元規模估算，可能出現其他縣市加碼情況，新北市也應提前研議相關因應方案。
侯友宜回應，待中央預算與制度細節出爐後，新北市府會提早準備相關配套，並與中央持續溝通。他也提到，若中央提供5000元津貼，希望不要因此倒扣地方原有補助，盼中央盡早定案，讓地方能及早編列預算，共同面對少子化問題。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。