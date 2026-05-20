賴總統提0至18歲每人每月5千津貼 邱慧洳：天文數字財源哪來？

賴清德總統今日發表就職二週年演說，提出0至18歲每人每月5000元津貼政策。民眾黨立法院黨團幹事長邱慧洳質疑，每個月給予5000元，每年給予6萬元，0到18歲的成長津貼，請問這個天文數字的財源從哪裡來？

邱慧洳指出，2018年到2025年，民進黨政府為了挽救少子化的問題，編列了5931億的預算。過去10年，預算增加了4倍，但是，新生兒的人數卻腰斬。現在台灣勞工的平均薪資只有4.8萬，70%的勞工薪水都低於4.8萬，貧富差異很大，很多父母不敢生養小孩，怕生養小孩陷入經濟的困頓。

邱慧洳表示，民眾黨提出「台灣未來帳戶」，是在新生兒出生之後，給予第一筆5萬元的啟動金。每年會將1萬元匯入新生兒的帳戶，一直到12歲。這一筆錢一直到18歲才可以動用，到18歲的時候，這筆錢總共累積33.9萬的金額。而這筆金額只能夠限於就業、就學、職訓、購屋自備款、租屋、創業。

邱慧洳說，如果民進黨想學習、想模仿，就應該要學習到精髓，而不是亂學一通，學了一個沒有靈魂的山寨貨。什麼叫做沒有靈魂的山寨貨？就是賴總統今天提出，0到18歲的兒童跟少年，每個月會給付5000元的成長津貼。

邱慧洳批評，沒有靈魂、沒有細節，如果只是撒幣，請問有什麼用呢？每個月給予5000元，每年給予6元塊，0到18歲的成長津貼，請問這個天文數字的財源從哪裡來？當立法委員行使職權、監督政府預算的時候，請不要用貼標籤、抹黑的方式，為立法委員冠上一個莫須有的罪名。