分析賴總統談話 張雅屏：從法理台獨轉向「認同與文化上的實質台獨」

賴清德總統今發表就職兩周年談話。國民黨大陸事務部主任張雅屏表示，民進黨現在的策略，已經從「法理台獨」逐漸轉向「認同與文化上的實質台獨」，透過語言、教育、國族認同與國際敘事，慢慢讓人民與世界習慣：「台灣本來就是一個國家」，而「中華民國」，只是歷史過渡名稱。

張雅屏分析，近三次中華民國總統就職演講比較。2026年賴清德就職二周年講話全文中，「中華民國」出現1次、「中華民國台灣」出現1次、「中國」共出現2次、「台灣」共出現68次。

張雅屏說，如果把賴清德2024就職演說、2025周年談話，以及這次2026執政二周年談話放在一起看，其實可以很清楚看出，民進黨推動「台獨」的方式，正在發生重大轉變。

張雅屏說，2024年，賴清德剛上任時，最核心的主張是「中華民國與中華人民共和國互不隸屬」，當時被外界直接定義為「新兩國論」，因為這已經不只是過去蔡英文「維持現狀」的模糊論述，而是開始嘗試把「中華民國」重新定義成一個以台灣為主體、與中國分離的國家。簡單說，就是把「中華民國」＝「台灣國」，這是帶有高度法理衝撞意味的論述。

張雅屏說，但到了2025年，賴清德的周年談話卻出現巨大變化。整篇不再提「中華民國」，而是全面改講「民主、供應鏈、世界、科技、台灣」，因為民進黨已經發現，直接推進「法理台獨」，不只北京強烈反制，美國也未必願意支持。

他提到，尤其川習會後，美國總統川普陣營已多次公開表示「不支持台獨」、「不會替因台獨引發的戰爭背書」，這代表，美國真正的底線是，可以支持台灣安全，但不支持台灣主動改變兩岸現狀。因此，賴清德這次2026演說，其實採取了更細膩的方式。

張雅屏指出，賴總統不再高強度談「互不隸屬」，也避免直接刺激美國與國際局勢；但另一方面，卻大量使用「台灣」作為國家主體語言。這次最關鍵的一句是「讓中華民國台灣成為一個全面民主化，主權在民的嶄新國家。」

張雅屏說，過去「中華民國」是歷史上的中國政權；如今在賴清德的語境裡，「中華民國」被「中華民國台灣」取代，已經被逐漸台灣化、地方化，只剩下一個名稱外殼。真正被強調的主體，是「台灣」。

也就是說，民進黨現在的策略，已經從「法理台獨」逐漸轉向「認同與文化上的實質台獨」。不急著宣布獨立，不急著改國號，不急著修憲，而是透過語言、教育、國族認同與國際敘事，慢慢讓人民與世界習慣「台灣本來就是一個國家」，而「中華民國」，只是歷史過渡名稱。

張雅屏說，這也是為什麼，整篇演說幾乎不談兩岸歷史脈絡，不談「中華民國憲法」的中國定位，不談兩岸同屬一中的歷史事實與國際現實，卻大量強調「台灣」、「民主」、「世界」、「國家」。這不是語言習慣，而是政治工程。

張雅屏說，真正值得台灣社會警惕的，不只是高喊台獨，而是這種「去中國化、去中華民國化」已經從口號，逐漸變成長期的認同重塑工程。這條路若持續走下去，最後衝撞的不只是兩岸關係，更可能是掏空中華民國憲法，打造完全不知道自己國家憲法為何的國度。