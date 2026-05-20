【重磅快評】賴總統大撒幣 能搶救生育率與傳統「慘」業？

賴清德總統今日發表就職兩周年談話，宣示即將啟動兩大利多計畫：一是由國家出面，提供0到18歲每人每月5000元的成長津貼；二是投入千億規模預算，推動中小微傳統產業的升級轉型。

總統利多大放送，行政部門自然傾力配合。經濟部長龔明鑫受訪時強調政府過去兩年已投入各百億預算協助中小微企業，如今總統拍板加碼，「預算規模等於是倍增再倍增」，經濟部將全力落實。財政部長莊翠雲亦隨即表態，將研議配套減稅措施，包括育嬰家庭房地稅優惠，以及擴增7至18歲子女扣除額，力求與行政院的整體政策規劃同步。

然而，這份宛如從天而降的利多宣示，行政部門似乎仍狀況外，因此無法多做說明；企業界聽聞此消息後，更是充滿疑惑，呼籲在龐大的預算投入前，政府能先與產業界進行實質溝通。總統端出政策牛肉，縱使有選票考量的政治邏輯在內，亦屬常情，但人民更關切的是：這些藥方，真的下對了嗎？

先論「成長津貼」。這筆每月5000元的補助，對育兒家庭而言，名義上固然是不無小補，但在現實的經濟天平上，其催生誘因極其有限，甚至存在嚴重的城鄉落差。試想，對在台北市領取低薪、背負沈重房貸的青年世代而言，5000元對「催生」有如杯水車薪。生養後代的決策，從來就不是單純的加減法算術。正如托育及就業政策催生聯盟直言，此類現金補貼效果極為有限，「充其量只是止痛藥，而非動手術。」若執政者僅將資源耗費在現金撒網，卻避而不談職場友善環境的建構、托育量能的不足，以及年輕世代對未來的焦慮，再多的預算，恐怕也難以扭轉台灣長期墜入少子化冰河期的殘酷事實。

再看「中小企業轉型計畫」。轉型升級，向來是政府施政宣傳中最響亮的口號，但長年以來的結構性困局，豈是預算灌水所能一夕破除？許多傳產業面臨的困境，往往不僅是缺錢，更在於人才斷層、關鍵技術的匱乏，甚至是國際供應鏈重組下的生存掙扎。若政府的轉型策略僅流於填寫計畫書、申請補助金，這終究只是形式上的「財政補貼」，而非實質的「產業躍升」。若缺乏精確的產業診斷與長遠布局，單純的預算大放送，不僅無法提升整體競爭力，反而可能養出一批過度依賴政府補貼的「轉型殭屍企業」，最終造成國家稅收的巨大浪費。

大撒幣或許是短期緩解壓力的一種手段，但資源運用的效率與精準度，才是檢驗治理能力的指標。這一份「千億大禮包」，花的是每一位納稅人的心血，是民脂民膏。若錢撒下去後，僅換來帳面上的短期數字，卻無法改善人民深層的困境與產業的體質，那麼這筆龐大的財政支出，勢必將在不久的將來，面臨歷史與民意的審判。