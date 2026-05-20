賴總統推0至18歲成長津貼 國民黨許宇甄欣慰：從善如流

賴清德總統就職滿二周年，今日提出0至18歲每人每月5000元津貼政策。國民黨立院黨團首席副書記長許宇甄表示，國民黨團18日即開記者會提出「0到15歲，每月5000元育兒補助」，欣慰看到執政當局從善如流，好的政策大家一起做，只要行政部門有提出法案，國民黨團一定全力支持。

許宇甄說，在記者會，國民黨團還有提出「0到6歲，孩子健保免費」、「0到6歲，每半年托育補助2萬元，全年4萬」，這國安三箭就是解決少子化危機的最佳良方。希望賴政府針對其他兩項政策，也能一起支持。

另外針對賴總統就職周年談話，許宇甄也表示，通篇高喊「團結」、「民主」、「韌性」與「繁榮」，但當人民回到現實生活，卻不免質疑，這場演說究竟是在談台灣的真實處境，還是在描述一個不存在的平行世界？

許宇甄指出，賴總統一再呼籲朝野團結，甚至強調「政黨可以競爭，國家不能分裂」，但真正造成政治對立與社會撕裂的，就是賴清德長期以來「非我族類、其心必異」的治理模式。過去兩年，從在野黨法案被貼上「親中」、「賣台」標籤，到動輒以「抗中保台」進行政治動員，朝野互信幾乎消磨殆盡。如今國會朝小野大，執政黨推不動法案，卻將責任歸咎於「僵局」，甚至暗示在野阻礙國家發展，這種說法無異於把民主監督污名化。

許宇甄認為，團結從來不是喊口號。真正的團結，應是總統願意放下鬥爭姿態，主動與在野黨建立溝通平台，在重大政策上尋求最大公約數，而非嘴巴說合作，實際卻繼續搞政治清算、側翼攻防與司法爭議。若賴政府始終「順我者昌、逆我者亡」，那麼謙卑傾聽人民就只是政治修辭。

許宇甄表示，更值得檢討的是，賴清德大談經濟成績，列舉高經濟成長率、人均GDP超越日韓等數據，卻避談多數人民的真實感受。今天台灣經濟最大的問題，不是表面數字，而是日益嚴重的「K型化發展」。半導體與AI產業確實風光，科技出口支撐了亮眼GDP，但大量傳統產業、中小企業、服務業卻面臨訂單下滑、缺工、缺電、成本攀升與轉型壓力。

許宇甄提到，夜市攤商、小餐廳、觀光業者、零售服務業，以及中南部傳統製造工廠，很多人感受到的不是繁榮，而是苦撐。當科技業高薪創新高，另一端卻是低薪勞工、青年低薪、高房價與高物價壓力，形成明顯的貧富與產業落差。政府若只聚焦護國神山與高科技榮景，而忽略基層經濟的困境，只會讓社會裂痕愈來愈深。

許宇甄批評，在能源政策上，賴總統口口聲聲說「務實評估各種能源選項」，卻未正面回應民進黨過去錯誤能源政策的代價。產業界真正擔心的是穩定供電與能源成本，而非漂亮口號。當企業仍擔憂缺電風險，民眾承受電價上漲壓力，能源韌性若只停留在演說文字，終究無法化解焦慮。

許宇甄強調，在今天這場談話的媒體提問環節中，當被華爾街日報記者問到如果有機會跟川普通話，將如何回應川普相關言論時，賴清德給出野的答案令人大失所望。賴清德的答覆完全並未針對川習會後新的美中戰略格局調整做出全調整，提出針對台海現狀更能說服美方的說法，更沒有站在台灣高科技產業自主的立場，向美方表達半導體被迫外移、核心供應鏈遭空洞化的產業憂慮，再次證明民進黨政府在國際戰略上的軟弱與和現實的脫節。