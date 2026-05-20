賴總統520演說未提外交成果 游灝酸：大內宣被現實打臉

賴清德總統今發表就職兩周年談話，國民黨立委游灝質疑，520就職演說隻字未提外交政績，反常安靜是外交爛到拿不出成績？還是大內宣的外交突破被打臉，政府現在在裝沒事？他說，台灣外交本就處境艱困，更需要低調、務實與專業，不應把外交當成內宣操作。

游灝表示，賴總統原訂4月出訪非洲友邦史瓦帝尼，卻在出訪前夕，因專機飛越許可問題導致行程生變，引發國內外高度關注，外交部對相關情勢的掌握與風險評估，是否早已失靈？

游灝說，外交部長林佳龍去年4月在訪問史瓦帝尼行程中，塞入順訪索馬利蘭，但據美國媒體紐時報導，索馬利亞在林家龍訪問前5天禁止台灣護照進出、過境，但林佳龍執意觸犯非洲聯盟的共識，此舉立刻遭到索馬利亞民航局（SCAA）發布的航空資訊通告（AIC）封鎖空域，導致林佳龍連索馬利蘭的國門都進不去，外交部卻對外粉飾太平。

游灝批評，過了一年外交部沒學到教訓，此次外交部為了替賴清德總統出訪，過度政治宣傳，索馬利蘭方面也提前高調發文與操作相關訊息，反而讓整體外交安排更加敏感，增加國際壓力與風險。台灣外交本就處境艱困，更需要低調、務實與專業，而不是把外交當成內宣操作。

游灝質疑，賴總統此次專機航線規劃過程中，確實一度面臨飛越許可與航線安排問題。高層為了一時的政治秀硬闖紅線，最後落得國家元首的專機航線受阻，甚至外交部大筆一揮，將250萬美金（折合新台幣近8000萬元） 包裝成「人道重建」給索馬利蘭，這不就是凱子外交2.0嗎？

游灝說，近年政府大幅強化與索馬利蘭合作，頻頻以「外交成果」對內宣傳，大內宣做足了，但是賴政府沒有幫盟友要到空域主權，反而讓台灣變成國際社會眼中的麻煩製造者。