快訊

貓跳台「太空艙養魚」給貓玩…強光直射竟聚焦起火 他回家見慘況崩潰

吃素膽固醇還超高？醫揭「最大陷阱」！大推4食物幫降血脂、護血管｜元氣網

護國群山搶才、理工師資崩塌 動搖國本的教育危機

聽新聞
0:00 / 0:00

賴總統520演說未提外交成果 游灝酸：大內宣被現實打臉

聯合報／ 記者劉懿萱／台北即時報導
國民黨立委游灝。圖／聯合報系資料照
國民黨立委游灝。圖／聯合報系資料照

賴清德總統今發表就職兩周年談話，國民黨立委游灝質疑，520就職演說隻字未提外交政績，反常安靜是外交爛到拿不出成績？還是大內宣的外交突破被打臉，政府現在在裝沒事？他說，台灣外交本就處境艱困，更需要低調、務實與專業，不應把外交當成內宣操作。

游灝表示，賴總統原訂4月出訪非洲友邦史瓦帝尼，卻在出訪前夕，因專機飛越許可問題導致行程生變，引發國內外高度關注，外交部對相關情勢的掌握與風險評估，是否早已失靈？

游灝說，外交部長林佳龍去年4月在訪問史瓦帝尼行程中，塞入順訪索馬利蘭，但據美國媒體紐時報導，索馬利亞在林家龍訪問前5天禁止台灣護照進出、過境，但林佳龍執意觸犯非洲聯盟的共識，此舉立刻遭到索馬利亞民航局（SCAA）發布的航空資訊通告（AIC）封鎖空域，導致林佳龍連索馬利蘭的國門都進不去，外交部卻對外粉飾太平。

游灝批評，過了一年外交部沒學到教訓，此次外交部為了替賴清德總統出訪，過度政治宣傳，索馬利蘭方面也提前高調發文與操作相關訊息，反而讓整體外交安排更加敏感，增加國際壓力與風險。台灣外交本就處境艱困，更需要低調、務實與專業，而不是把外交當成內宣操作。

游灝質疑，賴總統此次專機航線規劃過程中，確實一度面臨飛越許可與航線安排問題。高層為了一時的政治秀硬闖紅線，最後落得國家元首的專機航線受阻，甚至外交部大筆一揮，將250萬美金（折合新台幣近8000萬元） 包裝成「人道重建」給索馬利蘭，這不就是凱子外交2.0嗎？

游灝說，近年政府大幅強化與索馬利蘭合作，頻頻以「外交成果」對內宣傳，大內宣做足了，但是賴政府沒有幫盟友要到空域主權，反而讓台灣變成國際社會眼中的麻煩製造者。

外交部 林佳龍 賴清德 520 大內宣 外交

延伸閱讀

賴總統就職2周年／執政檢視…府院自誇 在野批進退失據

賴總統就職2周年／學者：賴總統未團結台灣 還劃分敵我

新聞中的公民與社會／原訂4月22日出訪…賴總統赴史瓦帝尼喊卡 從國際關係理論如何判斷

新聞眼／對立引爆！彈劾案 對總統最嚴厲的警鐘

相關新聞

【重磅快評】賴清德還是想要戰爭 只是說得含蓄一點

賴清德上任兩周年之前，這個世界的兩個巨頭已在北京碰過面；接著，作為舊霸主的川普總統回到美國，藉著專訪警告台灣：「不想看到有人走向獨立，導致美軍可能得遠赴9500英里去打仗。」

【重磅快評】賴總統大撒幣 能搶救生育率與傳統「慘」業？

賴清德總統今日發表就職兩周年談話，宣示即將啟動兩大利多計畫：一是由國家出面，提供0到18歲每人每月5000元的成長津貼；二是投入千億規模預算，推動中小微傳統產業的升級轉型。

分析賴總統談話 張雅屏：從法理台獨轉向「認同與文化上的實質台獨」

賴清德總統今發表就職兩周年談話。國民黨大陸事務部主任張雅屏表示，民進黨現在的策略，已經從「法理台獨」逐漸轉向「認同與文化上的實質台獨」，透過語言、教育、國族認同與國際敘事，慢慢讓人民與世界習慣：「台灣本來就是一個國家」，而「中華民國」，只是歷史過渡名稱。

比國民黨主張多三歲 賴總統：0到18歲每人每月5000元成長津貼

賴清德總統執政今天滿兩周年，賴總統上午發表「總統直選三十年，勇敢追求未來」執政兩周年談話時釋出政策利多，他表示，在面對少子女化的挑戰上，政府近日將提出台灣人口對策新戰略—家庭支持篇，其中一項對策是決定提供0到18歲成長津貼，每人每月5000元，希望在婚、孕、養兒育女、友善職場、婚育宅等面向提供協助，以兼顧工作與家庭，讓年輕人敢婚敢生敢養，敢於追求幸福。

賴總統就職2周年談話全文：維持台海現狀 是台灣國家戰略目標

賴清德總統執政今天滿兩周年，賴總統上午發表「總統直選三十年，勇敢追求未來」執政兩周年談話表示，維持台海和平穩定、阻止外力改變台海現狀是台灣的國家戰略目標。台灣是國際上負責任的一員，不是破壞穩定的一方；台灣願意在對等、尊嚴的原則下，與中國展開健康有序的交流，但堅定拒絕「以和平包裝統一」的統戰作為。

賴總統提0至18歲每人每月5千津貼 邱慧洳：天文數字財源哪來？

賴清德總統今日發表就職二週年演說，提出0至18歲每人每月5000元津貼政策。民眾黨立法院黨團幹事長邱慧洳質疑，每個月給予5000元，每年給予6萬元，0到18歲的成長津貼，請問這個天文數字的財源從哪裡來？

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。