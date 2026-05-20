【重磅快評】賴清德還是想要戰爭 只是說得含蓄一點

賴清德上任兩周年之前，這個世界的兩個巨頭已在北京碰過面；接著，作為舊霸主的川普總統回到美國，藉著專訪警告台灣：「不想看到有人走向獨立，導致美軍可能得遠赴9500英里去打仗。」

但作為被警告的對象，賴清德今天在他的就職兩周年談話上，照樣繼續說著他那一套亙古不變的戰爭語彙。

他說，台灣願意在對等尊嚴的原則下，與中國展開健康有序的交流，但堅定拒絕「以和平包裝統一」的統戰作為；他說，歷史告訴我們：和平不能只靠善意，更不能建立在讓步與幻想之上。

賴清德只是在表達稍作收斂，但思維卻一點沒變。他說和平要靠團結厚植國力、靠清楚的國家意志。也靠「與國際民主夥伴的緊密合作」，才能以實力取得真正和平。

以上的說詞，仍然是靠意志以及戰爭，還有將美國、日本等他以為的夥伴都捲進來，靠著火中取栗，僥倖達致終極台獨。

上頭表述中，賴清德先表現出談的誠意，但下一句就秒變臉說「拒絕以和平包裝統一」，說那是統戰，而台灣不接受統戰。這意思不太清楚了嗎？只要談，就是被統戰，就是統一，也就是他過去常說的被併吞。

這就是清晰無誤的「拒絕和談」的表態。連嘗試一步都不必，直接將和談打入地窖，貶為糖衣毒藥。

而他所要的和平，則是靠戰爭取得的。團結、厚植國力、國家意志，連續三個抽象詞彙，其投射的意涵，就是用戰爭拒統。但在那一場終有一朝將被召喚來的戰爭中，唯一取勝的憑藉當然不是團結、國力與意志，而是「民主夥伴」的「合作」，說白了，就是美軍、日軍都來參戰，幫著台灣打贏這場戰爭。

但川普不是說了不想讓人以為有美國撐腰，導致美軍需遠赴9500公里外參戰嗎？賴清德沒聽懂嗎？當然是聽懂了，但有兩個原因讓他頑固地一步不退。

首先，他仍然不相信，美軍真的會在台灣遭圍攻時，按兵不動、隔岸觀火。意即，他可能判斷、或更接近自欺：那只是川普為了討好習近平讓北京甘心買美國大豆、波音飛機，而說出的敷衍之詞。

其次，他那已經僵固到近乎麻木的台獨信仰，不允許他接受中國崛起而美國正在衰落的敘事，更不允許他表現出一絲已經放棄台獨信念的軟弱。若是這樣，他的台獨金孫的封號、與獨派群眾的支持，也將一夕崩解。

於是他選擇用含蓄、委婉的語言包裝，將他絕不妥協的強硬立場藏在深處，讓人以為他是有彈性的，他已經作出了調整，但究其實，他依舊寸土不讓。

賴清德其實並非沒有變，只是變的方向與北京期待恰恰相反。在之前，賴清德是有一張路徑圖的，先從「中華民國」過渡到「中華民國台灣」，再從「中華民國」過渡到「台灣」。所以，之前還在「追求台獨」的過程中，但為了回應川普，他改了說法，變成了此刻即台獨、現狀即台獨。所以，沒有任何人正在推動台獨。

也就是，以前是台獨進行式，突然變成了台獨完成式。他等於宣布，現在這個「中華民國」就是台獨的終點，它跟中華人民共和國，沒半點牽連。兩岸的終局已經實現，一邊一國，井河不犯。

賴清德其實也沒說錯，任何法律主張，都需要物理上的能力的支撐，也就是絕對軍力，才能成立。就像烏克蘭要用上千億美元的軍火扛住俄羅斯，伊朗則要憑藉飛彈與無人機擋住美以聯軍的轟炸。

問題在於，真正讓伊朗擋住美國的，是它高聳而廣闊的地理屏障，加上他輕易就可拿捏的海峽，以及剛好碰上砲彈庫存羞澀的美國。而烏克蘭則只是勉強撐著，家國殘破、男丁凋零，實與戰敗無異。而台灣與他們相比，條件更形不利；沒有腹地、沒有戰略縱深，就算美軍過來撐腰，大概率也只能以敗局收場。

認清現實是一個痛苦的過程，賴清德這篇就職兩周年談話，在認識現實的軌跡上，連第一腳的起步都不算。