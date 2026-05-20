總統就職2周年新政 閣揆：育兒津貼5千給青年第1桶金

行政院長卓榮泰今日上午到桃園市參加石門水庫聯通管隧道貫通典禮，致詞時回應賴清德總統就職兩周年記者會其中育兒津貼、中小微企業補助新政策，並表示相關策略下周會有更詳細說明，政府知道國家的方向和社會需求，總統爭取更大力量維護國家安全和主權，也不會忽略中小微企業、少子女化的問題。

卓榮泰表示，中華民國台灣的高科技產業非常蓬勃發展，也在世界上受重視和肯定，但是國家經濟基礎要能穩定，不能單靠高科技產業聚落，政府必須同時照顧好一千萬中小微企業的從業人員，必須把數百萬家的中小微企業不僅能在傳統的層面自我提升，最重要的是能成為高科技產業的垂直供應鏈，進而形成完整的產業鏈。

卓榮泰說，過去這幾年來高科技產業發非常快，中小微企業不是沒發展，但是相對上速度和廣度遠遠不及高科技，所以總統上午宣布要照顧中小微企業。他身為行政院長也立即要求國發會、經濟部、勞動部合力擬訂「中小微企業轉型升級條例」，由經濟部主導；按總統指示逐年編列一千億元預算，讓中小微企業更壯大，這也是均衡台灣發展的過程。

對於總統關心少子化，提出新的育兒政策，卓榮泰指出，少子女化確實是國家面臨的重大問題，現在生育率降到0.695（指平均每位育齡女性一生中所生下的孩子數），速度超乎政府預期，雖然過去十年政府投入五、六千億元處理人口對策，但是成效不顯著，而且下降的數字不能停住，持續往下。

卓榮泰說，行政院一直在規畫如何針對少子女化提出新策略，目前草案已經有了，行政院會提出台灣人口對策的新戰略，當中會有3個重要的階段，從生育、養育到教育，零歲出生到六歲、十八歲全程照顧，策略是「加補助、減負擔、多彈性、真照顧」，有五個面向，從安心生養、強化托育、加碼教育到友善職場與居住減壓，朝這五個面向做，後面還有十八個配套對策會一一施行。

卓榮泰說明，總統也提到上述策略擬訂後，明年開始零歲到十八歲的子女，政府每位給予五千元成長津貼，其中零到六歲的五千元津貼用意，是讓家長能好好照顧孩子，再加上現行托育養育政策，公托、準公托跟營利、非營利托育、非營利的合作還是存在，外加五千元津貼，要讓家長好好養育下一代。

卓榮泰表示，六歲以後到十八歲的五千元津貼 ，是希望家長能把其中的一半做為青少年的未來基金，讓孩子十八歲成年那天，就會有卅六萬元基本數的成長基金在手上，不用再為學貸傷腦筋，要創業的話就有第一桶金，這是政府十八項措施其中一項，其他會措施擬訂完成以後，預計下周會一一向國人公布說明。