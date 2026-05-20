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賴總統指鄭麗文放棄台灣主體性 藍批政治抹黑

中央社／ 台北20日電
國民黨立法院黨團書記長林沛祥。中央社
國民黨立法院黨團書記長林沛祥。中央社

總統賴清德今天表示，國民黨主席鄭麗文的「國安兩腳說」是放棄台灣主體性，被中國斷腳。國民黨今天表示，賴總統惡意扭曲鄭麗文的主張，完全是政治抹黑、偷換概念。賴總統無法面對自己讓台海風險升高的責任，就把責任推給主張和平的在野黨。

賴總統上午在總統府發表執政2週年談話，針對鄭麗文對於國安提出的兩腳說法，賴總統表示，兩腳說無法提供穩定基礎，更何況鄭麗文帶頭阻擋軍購，等於自斷一隻腳，又接受九二共識，讓中國砍斷另一隻腳，這樣對台灣非常危險。

國民黨文傳會發布新聞稿指出，賴總統惡意扭曲鄭麗文的主張，完全是政治抹黑、偷換概念，也再次證明賴總統無法創造和平，就把和平抹紅；無法恢復對話，就把對話抹黑；無法面對自己讓台海風險升高的責任，就把責任推給主張和平的在野黨。

國民黨表示，鄭麗文提出「國家安全兩隻腳」的主張非常清楚，一隻腳是足夠且強大的自我防衛力量；另一隻腳是尋求兩岸和平、擴大對話交流，以「尋求兩岸和平永不休止的努力跟決心」，盡最大努力排除戰爭與軍事衝突的可能，這才是務實、完整、負責任的安全戰略。

國民黨指出，賴總統卻拒絕面對民間需求，拒絕恢復正常交流，寧可讓觀光業繼續苦等、讓兩岸善意繼續空轉，也把在野黨的和平努力抹成統戰，把民眾對交流的期待說成危險。這不是守護台灣，這是為了民進黨的政治利益犧牲台灣人民的安全與生計。

此外，賴總統今天也指出，中華民國與中華人民共和國互不隸屬，台灣不屬於中華人民共和國的一部分，「這是鐵一般的事實」，九二共識無法解決兩岸問題，更不可能達到台灣人民要求目標。

國民黨對此表示，中華民國憲法是國家、全民最堅實的「防護罩」。基於憲法，在國際關係層面，中華民國是主權獨立的國家；在兩岸關係層面，兩岸政府「互不承認主權、互不否認治權」，兩岸關係不是「兩國」關係。

國民黨指出，九二共識是在中華民國憲法架構下，讓兩岸能夠對話、降低敵意、避免戰爭的定海神針。賴總統扭曲九二共識，是民進黨長期以來的政治詐術。真正放棄中華民國主體性的，是按著中華民國憲法宣誓，卻在兩岸政策上處處閃躲中華民國憲法定位的賴總統。

國民黨立法院黨團書記長林沛祥則表示，針對賴總統的就職週年談話，很多內容其實過去都講過了，只是換個包裝再重播一次。人民真正關心的是缺電怎麼辦、物價怎麼降、青年低薪怎麼解決、少子化怎麼救。

林沛祥指出，國家需要的是務實治理，不是意識形態的空轉；人民期待的是團結台灣、改善民生，而不是每天在口號跟路線之間反覆橫跳。

鄭麗文 賴清德 國民黨

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