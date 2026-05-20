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批軍購特別預算企圖變相加回 民眾黨團：賴總統從台獨金孫變敗家子

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
賴清德總統執政滿2周年，今天在總統府舉行執政2周年記者會並發表談話。記者潘俊宏／攝影
賴清德總統執政滿2周年，今天在總統府舉行執政2周年記者會並發表談話。記者潘俊宏／攝影

針對賴清德總統發表就職兩周年談話，台灣民眾黨立法院黨團表示，賴總統從台獨金孫變成敗家子，背叛台灣民主化30年成就，立法院依法審議並刪除的軍購特別條例預算，行政部門企圖繼續巧立名目「變相加回」，賴總統持續背離國會監督權，這是公然違反預算法精神。

民眾黨立法院黨團稍早發布聲明表示，賴總統的兩周年就職演說，與其說是闡述治國理念與願景，不如說是一場精心包裝的「自我辯護」，想要為其違憲亂政的軌跡塗脂抹粉，「從預算編列、源政策到兩岸路線，通篇不在解決問題，而是在掩飾問題；不是承擔責任，而是轉移責任。」

民眾黨團指出，賴總統以「台灣民主30年」作為開場，試圖占據道德制高點，然而其選擇性遵守憲法、繞過民意機關決議，甚至以行政權架空制度運作，當總統以個人意志凌駕制度運作，將不同意見視為阻礙，這種近乎獨夫的決策模式，正是背叛台灣30年辛苦累積的民主成就。

民眾黨團再指，賴總統踐踏民主、毫無權力分立的法治概念，立法院依法審議並刪除的軍購特別條例預算，行政部門理應尊重，賴總統卻企圖繼續巧立名目「變相加回」，今年度國防預算高達9495億元，再加上7800億元特別預算，必然排擠各種應優先保障的社福支出，賴總統持續背離國會的監督權，這是公然違反預算法精神。

民眾黨團表示，眼見台灣新生兒出生率降至谷底，賴總統公然抄襲在野黨提出的「台灣未來帳戶」，然而卻抄得不倫不類，以為擴大成長津貼就能讓年輕人敢生敢養，沒有同步友善職場、提供可負擔住宅等實質協助，只不過又是一次毫無財政紀律與效益評估的國庫大撒幣。

至於兩岸關係方面，民眾黨團指出，賴總統持續將「不對話」合理化，甚至將對話汙名為「投降」，這種非黑即白的敘事方式，不僅壓縮外交與安全政策的操作空間，更將台灣推向更高風險的戰略邊緣，對話從來不是立場讓渡，而是風險管理的基本工具，「拒絕對話，才是真正將國家暴露於不可控風險之中。」

民眾黨團批評，賴總統將朝野對立的責任全數推給在野黨，聲稱與中國對話建立管道是「自斷陣腳」，同時又邏輯錯亂地重提所謂「四大支柱」也是要和平對話，根本就是雙標、綠能你不能。

民眾黨團表示，賴總統的就職兩周年演說，不僅未能回應人民對治理績效的檢驗，反而更加清楚地揭露問題核心，「總統擴權對制度無視，帶著政府選擇性遵法，將國家路線建立在意識形態而非理性判斷之上」，賴總統傲慢、說謊、敗光台灣的民主成就，包括推卸責任、轉移焦點及不知反省，相信都將成為這場就職演說的關鍵字。

軍購 民眾黨團 軍購特別條例 賴清德

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