批賴總統裝睡覺不醒 國民黨：倚美謀獨被戳破 以武拒和漠視台灣風險

賴清德總統就職兩周年發表談話，國民黨批評，賴清德悍然拒絕依照中華民國憲法定位兩岸關係，將「中國」大陸視為境外勢力，赤裸裸操作兩國論。在美國總統川普已明言警告不支持台獨、不為台獨而戰之後，賴清德仍漠視國際現實與台灣安全風險，繼續以台獨意識形態挑動兩岸對立，將台灣2300萬人民的安危推向更高風險。

國民黨指出，賴清德總統宣稱，1996年第一次總統直接民選讓「中華民國台灣」成為「嶄新國家」，其說法自失國格，混淆主權國家的概念。總統直接民選只是改變總統選舉方式，何來「嶄新國家」一說？賴總統在就職兩周年，既不敢大膽地更改國號建立「台灣共和國」，又不敢逃出中華民國憲法的框架，用嶄新國家來包裝他「務實台獨工作者」的初衷。國民黨誠心建言，賴總統不必這麼辛苦，不想當中華民國總統，就請民進黨立委提案，推動「台獨」公投。

國民黨表示，賴清德回應媒體提問時，惡意扭曲國民黨主席鄭麗文「國家安全要有兩隻腳」主張，指稱鄭「阻擋軍購」、「放棄台灣主體性」，國民黨嚴正駁斥，賴清德的說法完全是政治抹黑、偷換概念，也再次證明賴清德無法創造和平，就把和平抹紅；無法恢復對話，就把對話抹黑；無法面對自己讓台海風險升高的責任，就把責任推給主張和平的在野黨。

國民黨指出，鄭麗文提出「國家安全兩隻腳」的主張非常清楚，一隻腳是足夠且強大的自我防衛力量；另一隻腳是尋求兩岸和平、擴大對話交流，以「尋求兩岸和平永不休止的努力跟決心」，盡最大努力排除戰爭與軍事衝突的可能。這才是務實、完整、負責任的安全戰略。

國民黨批評，賴清德「倚美謀獨」的企圖已經被川普總統戳破，卻仍執迷不悟，意圖「以武拒和」，用不斷增加軍備、升高對抗情緒，否定國民黨為兩岸打開的和平大道。鄭麗文訪問大陸並與中共總書記習近平會面後，大陸方面釋出包括恢復兩岸觀光交流等措施，這原本可以讓台灣觀光業者、基層產業與一般民眾實際感受到和平紅利。賴清德卻拒絕面對民間需求，拒絕恢復正常交流，寧可讓觀光業繼續苦等、讓兩岸善意繼續空轉，也把在野黨的和平努力抹成統戰，把民眾對交流的期待說成危險。這不是守護台灣，這是為了民進黨的政治利益犧牲台灣人民的安全與生計。

國民黨也嚴正駁斥賴清德所謂「接受九二共識就是放棄台灣主體性」的說法。國民黨強調，中華民國憲法，是國家、全體國民最堅實的「防護罩」。基於憲法，在國際關係層面，中華民國是主權獨立的國家；在兩岸關係層面，兩岸政府「互不承認主權、互不否認治權」。兩岸關係不是「兩國」關係，不是統一前的西德與東德，或是南韓與北韓，屬於兩個分裂國家。

國民黨批評，賴清德總統是「裝睡的人叫不醒」，習近平從未說過九二共識是「一國兩制的台灣方案」。國民黨願意再次對賴總統說明，九二共識不是國共兩黨的共識，是兩岸政府委託的白手套機構海基會、海協會於1992年香港會談後，達成「各自以口頭方式表達堅持一個中國原則」，因為有九二共識才有1993年的辜汪會談、1998年的辜汪會晤、2015年前總統馬英九與習近平在新加坡的歷史性會晤。

國民黨重申，九二共識是在中華民國憲法架構下，讓兩岸能對話、降低敵意、避免戰爭的定海神針。賴清德扭曲九二共識，是民進黨長期以來的政治詐術。真正放棄中華民國主體性的，是按著中華民國憲法宣誓，卻在兩岸政策上處處閃躲中華民國憲法定位的賴清德。

國民黨表示，賴清德口口聲聲說「以交流取代圍堵，以對話取代對抗」，實際上卻把願意交流的人打成統戰，把主張對話的人打成賣台，把正常政黨交流說成放棄主體性。這不是對等尊嚴，這是政治雙標；這不是維持和平，這是製造對立。賴清德如果真心希望兩岸對話，就不該一邊宣稱願意交流，一邊攻擊所有努力搭橋的人；不該一邊說要和平穩定，一邊把和平道路全部堵死。