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民眾黨：賴總統兩岸與國政走極端 政策失敗怪罪在野

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
賴清德總統今天在總統府發表就職兩周年談話。記者潘俊宏／攝影
賴清德總統今天在總統府發表就職兩周年談話。記者潘俊宏／攝影

針對賴清德總統發表就職兩周年談話，台灣民眾黨表示，面對內政僵局、能源危機與國際地緣政治的劇烈變動，賴總統交出來的答卷只有無盡的口號，還有把政策失敗怪罪給在野黨的政治口水，「籲請賴總統以身作則、立刻約束所帶領的政府團隊停止造謠、停止撕裂社會。」

賴總統今天在總統府發表就職兩周年談話，台灣民眾黨稍早發布聲明表示，台灣人民在1996年扛住飛彈威脅，完成第一次總統直選，「30年來展現的民主韌性與主權在民的價值，這是全體台灣人民的驕傲」，然而賴總統執政兩周年的談話，只能覆述前人的成績，對於自身施政內容則是乏善可陳、蒼白無力。

民眾黨指出，賴總統口口聲聲要朝野團結，但是在兩岸與國政都走向極端、採取強硬的對抗立場，不僅帶頭發動大罷免，更是刻意操弄意識形態製造仇恨，結果就是兩岸關係與朝野關係愈來愈僵，進而把國家弄得四分五裂，完全沒有展現國家領導人應該有的格局。

民眾黨表示，賴總統不斷強調「美國對台政策沒有改變」，這顯然是鴕鳥心態，不願面對國際現實的警訊，美國總統川普說出「對台軍售是很好的談判籌碼」、「對台軍售取決於中國」，其實已經嚴重違反對台六項保障。此外，面對川習會後的震盪，賴總統始終不敢正面捍衛國家尊嚴，反而重新包裝詮釋台獨。

民眾黨指出，賴總統一再利用資訊落差，掩蓋民進黨濫編預算、浪擲公帑，竟然宣稱在野黨「大砍軍購預算、阻礙無人機發展」，民進黨從2022年就宣示打造無人機國家隊，過去總共編列853.5億元預算，再加上經濟部產發署每年數億元的補貼，「賴總統應該回答的是，這幾百億到哪裡去了？繳出了什麼成績單？」

民眾黨也點名，賴總統的能源政策依舊模糊空洞，對於穩定能源來源沒有清楚答案，對於減碳轉型更是缺乏具體路徑。面對AI產業與高效能運算帶來的龐大用電需求，政府至今仍然不敢誠實面對能源現實，持續用空泛口號取代務實規劃，甚至讓台灣減碳進程不進反退。

民眾黨表示，面對內政僵局、能源危機與國際地緣政治的劇烈變動，賴總統交出來的答卷只有無盡的口號，還有把政策失敗怪罪給在野黨的政治口水，民進黨政府必須將人民納稅錢回歸國會的實質預算審查，把每一分錢用在刀口上、而非豢養綠友友，如此方能真正厚植國力，也才對得起30年來人民引以為傲的民主成就。

民眾黨 兩岸 賴清德 520

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