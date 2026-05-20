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首批軍購預算政院編列88億 卓揆：符合財政紀律法舉債支應

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導
行政院長卓榮泰 記者杜建重／攝影 許崇萱
行政院長卓榮泰 記者杜建重／攝影 許崇萱

行政院會20日通過行政院主計總處編具之「115年度中央政府保衛國家安全及強化不對稱戰力計畫採購特別預算案」，將送請立法院審議。院長卓榮泰指出，就第一批對美軍事採購預算，並以一年一期編列，擬定總經費需求約2,949億9,098萬元，先提出2026年度特別預算案約88億元，所需財源以舉借債務支應，並符合「財政紀律法」限制。

卓榮泰表示，即使原國防特別預算1.25兆元，遭刪減至編列上限7,800億元，在面對中共日益頻繁且極具針對性的軍演，以及不斷升級灰色地帶侵擾的威脅之下，國軍捍衛國家安全、守護國民生命財產的決心從不改變。行政院現在依「保衛國家安全及強化不對稱戰力計畫採購特別條例」規定，就第一批對美軍事採購預算，並以一年一期編列，擬定總經費需求約2,949億9,098萬元，先提出2026年度特別預算案約88億元，所需財源以舉借債務支應，並符合「財政紀律法」限制。

卓榮泰指出，本次特別預算編列項目，包括M109A7自走砲、海馬士多管火箭飛彈系統、反甲型無人機飛彈系統、標槍反裝甲飛彈、拖式2B反甲飛彈等5項，以適度提升我國軍事作戰能量，並兼顧計畫時效性。特別是5月31日海馬士火箭系統付款期限將至，務必在最短時間內強化我國完整戰力。

卓榮泰表示，今日通過本特別預算案隨即將送至立法院，請國防部清楚論述說明採購必要性與效益，並積極與立法院溝通協調。卓院長強調，國家安全不分黨派，請朝野立委共同支持，讓本特別預算案能於最短時間內順利通過，共同捍衛國家安全，維護區域和平穩定。

此外，今天是行動創新AI內閣上任滿兩週年的日子，卓榮泰於院會一開始表示，在場許多閣員在兩年前的今天進入執政團隊來，經過730天的共同努力，我們應將過去與未來要做的工作再次進行深思與檢討，並推動更多福國利民的建設與發展，以不負國人對於執政團隊的支持與期待。

卓榮泰提到，今天520也是兩個30週年紀念日，首先是1995年李登輝前總統訪問美國母校康乃爾大學，以及1996年我國首次舉辦總統民選，因而引發中共強烈不滿，開始對臺灣進行飛彈試射，造成飛彈危機。台灣歷經了飛彈危機的30年，以及民選總統上任的30年，而這兩者與民主發展與國家安全息息相關。

他感慨說道，中國不容許台灣選出自己的總統，所以自30年前迄今，沒有停止過任何軍機、軍艦的侵擾，並伴隨各種不同形式的軍事演習。而台灣也在風雨之中，不但站穩了民主的腳步，也奠定了經濟的基礎和高科技的領先地位，現在國家正有最好的經濟體質，有能力、有本錢、有資格，也必須負起責任繼續往前走，並一點一滴的加強國家力量和國防自我防衛能力。

卓揆 財政紀律法 卓榮泰

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