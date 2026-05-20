就職周年推0至18歲每人每月5千 謝龍介：謝謝賴總統跟進國民黨

賴清德總統執政今天滿兩周年，賴總統上午發表執政兩周年談話，提出0至18歲每人每月5000元津貼政策。國民黨台南市長參選人、立委謝龍介表示，他3個月前就不斷呼籲少子化問題，並提出相關政見，謝謝賴總統來跟進，也謝謝大家看到這國安危機，大家要來共同努力。

在面對少子女化的挑戰上，賴政府表示，政府近日將提出台灣人口對策新戰略—家庭支持篇，其中一項對策是決定提供0到18歲成長津貼，每人每月5000元，希望在婚、孕、養兒育女、友善職場、婚育宅等面向提供協助，以兼顧工作與家庭，讓年輕人敢婚敢生敢養。

謝龍介表示，很欣慰剛剛聽到賴總統推出0至18歲每月成長津貼5000元，其實他從3個月前就不斷呼籲，這也是他這次競選台南市長時，與國民黨台南市議會黨團所共同提的政見，0到15歲每個月補貼5000元成長津貼，媽媽少辛苦，孩童成長也會更幸福。

謝龍介指出，台灣少子化是非常嚴重的國安危機，全球196個國家，台灣生育率是最後一名，希望能夠對症下藥，每個月補貼成長津貼5000元，孕婦就會更敢生，第二胎生完就生第三胎，接下來他也將提出更多生育補助政見，謝謝賴總統跟進他在台南市提出的政見，謝謝大家看到國安危機，大家可以來共同努力，朝野也可以共同來努力。