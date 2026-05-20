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賴總統：對美軍購另提特別條例 追加預算、提高年度預算

經濟日報／ 記者歐芯萌／即時報導

賴清德總統20日於總統府發表就職兩周年談話。有關美國對台軍售是否有變，賴總統說，美國總統川普多次對外說明，美對台政策沒改變，川普會在盡快時間內做出決定。針對立法院未能完整通過國防特別預算條例，將另提特別條例，並透過追加預算與提高年度預算來補足。

賴總統致詞表示，針對立法院未能完整通過國防特別預算條例，勢必嚴重影響台海和平穩定的現狀，政府將亡羊補牢，另提特別條例，並透過追加預算與提高年度預算的方式，來進行商購、委辦、國際合作，以及推動國防產業自主，生產陸海空無人載具，建立智慧化的永續國防戰力。

對於媒體詢問，若有機會時，想跟美國總統川普說什麼？賴總統回應，台灣跟美國溝通管道相當暢通，如果有機會，他有責任說出台灣社會心聲。

賴總統指出，第一，台海和平穩定是世界安全跟繁榮的重要元素，他會證明台灣不挑釁、維持現狀，是台海和平穩定的守護者。第二，中國才是台海和平穩定的破壞者，中國持續在東海、南海擴軍，軍演也已經到西太平洋，引起印太區域緊張情勢的升高。

第三，台灣有感於威脅日益嚴重，所以增加國防預算。我方相信，只有實力可以帶來和平。也就是說，國防力量的提升、對美的軍事採購，是維護台灣安全，也是維護台海和平穩定的必要作為，我方希望這項軍購持續進行。

第四，中華民國台灣是一個主權獨立的國家，沒有任何一個國家有權力併吞台灣。台灣人民追求民主自由的生活，民主自由也不該被視為挑釁。非常期待台美，還有台灣跟民主國家共同合作，促進台海和平穩定，以及區域和平安全。

賴總統強調，川普在總統勝選之後公開表明，美國對台政策沒有改變；美國國安顧問盧比歐也說，美國對台政策沒有改變。換句話說，美國政府已經清楚表明，持續維持跟台灣的關係。盧比歐於在野黨大砍軍購預算時說，這是向中國發出錯誤的訊息，也犧牲台灣安全跟台海和平穩定。

賴總統說，軍購是維持台灣安全跟台海和平穩定的必要手段，台灣有決心守護自己的國家，也有決心捍衛區域的和平穩定。川普總統亦多次對外說明，美國對台政策沒有改變，川普會在盡快時間內做出決定。

他表示，行政院會今已通過將2,900多億元軍事採購預算送到立法院，其中也包含海馬斯火箭，希望立法院盡速審議，能夠在5月31日以前通過，不要延誤軍購的採購。

賴總統並重申，中華民國和中華人民共和國互不隸屬，台灣不屬於中華人民共和國的一部分，這是鐵一般的事實，也是國際社會所公認。

他也說，九二共識在中國的國家政策裡面，就是一個中國原則，台灣方案就是一國兩制，完全沒有中華民國生存的空間。如果這種狀況下還去接受九二共識，不僅放棄國家主權，也犧牲了台灣民主自由的生活方式，這不會為人民所接受。九二共識無法解決兩岸問題，也更不可能達到台灣人民要求和平的目標。

美軍 國防預算 賴清德 520 軍購

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