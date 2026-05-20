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賴總統：0到18歲每人每月5,000元津貼 未來發展兒童教育帳戶

經濟日報／ 記者歐芯萌／即時報導
賴清德總統執政滿2周年，今天在總統府舉行執政2周年記者會並發表談話。聯合報記者潘俊宏／攝影 潘俊宏
賴清德總統執政滿2周年，今天在總統府舉行執政2周年記者會並發表談話。聯合報記者潘俊宏／攝影 潘俊宏

賴清德總統20日於總統府發表就職兩周年談話。他表示，近日將提出台灣人口對策新戰略—家庭支持篇，其中一項對策是決定提供0到18歲成長津貼，每人每月5,000元，預算規模約一年2,000億元。這項成長津貼，未來其中一部分將設計成兒童教育發展帳戶，孩子18歲時就有政府給予的經費。

賴總統致詞表示，面對少子女化挑戰，政府近日將提出台灣人口對策新戰略—家庭支持篇，其中一項對策是決定提供0到18歲成長津貼，每人每月5,000元，希望在婚、孕、養兒育女、友善職場、婚育宅等面向提供協助，以兼顧工作與家庭，讓年輕人敢婚敢生敢養，敢於追求幸福。

賴總統於媒體聯訪時說明，少子化是國安問題，必須要提高到國家戰略層次來面對。過去政府做了很多努力，主要聚焦在生養補貼跟照顧，推出「0到6歲國家一起養」，以及人工生殖補助，也在職場的友善方面做了一些改善。

他提到，但這幾年來，孩子出生數越來越少。政府盤點後認為做得不夠，有必要提出一個台灣人口對策新戰略。因此，第一篇就是提出家庭支持篇，後續還會再提出其他的人口政策，來解決台灣的人口問題跟人力不足。

賴總統指出，家庭支持篇方面，有18項對策，其中一項是「0到18歲每人每個月5,000元成長津貼」。未來這個成長津貼，其中一部分將設計成兒童教育發展帳戶，在18歲的時候，就有政府給予的經費，讓孩子去就學、創業或是其他用途，政府都會妥善規劃。

賴總統也說，不只有發放成長津貼，還有職場友善、家庭支持，以及住宅的提供，會是一個完整的配套，希望讓家庭跟工作職場能夠平衡，促使年輕人有能力及意願，去結婚、養兒育女。

賴總統表示，這筆預算規模大概是一年2,000億元，台灣有這個能力去負擔，不會排擠到其他預算。今年GDP總值已經超過32兆元，稅收也在增加。當經濟發展、稅收增加時，的確要著眼在國家的未來，最具體的，就是對年輕人還有小孩子的照顧。

賴清德 總統府

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