賴總統宣布0到18歲每人每月5000成長津貼 謝龍介：相當欣慰

總統賴清德今宣布「0到18歲每月補助5000元成長津貼」，該政策與國民黨台南市長參選人謝龍介主張的育兒政策「0至15歲每月加碼5000元」相呼應，謝龍介今回應，肯定執政黨願意跟進這項對民眾有益的政策，也感到相當欣慰。

謝龍介表示，少子化已成為台灣最嚴重的國家安全危機，因此，今年初就開始呼籲中央加碼補助育兒津貼，近期更跟台南市議會國民黨團共同提出「0到15歲每月發放5000元成長津貼」等政見，讓「媽媽少辛苦，成長更幸福」。

他強調，這項政策能有效減輕家庭負擔，讓家長有信心生育第二胎、甚至第三胎；少子化問題不分黨派，朝野應共同努力「對症下藥」，希望政府能落實育兒補助，透過實質的經濟支持與友善的環境，吸引年輕人敢婚、敢生，共同解決國家的生存危機。