民進黨團：賴政府2年當4年用 執政成果不容抹煞

賴清德執政滿2周年，並在今天發表520談話，民進立院黨團書記長范雲今天表示，民進黨政府把2年當4年用，做非常多事，不容外界刻意抹煞。

范雲表示，行政院長卓榮泰昨天已經先向大家報告520執政成果，民進黨團也看到在野黨刻意抹煞這2年政績，從水資源、長照3.0、AI到社福等，還有國際化、高雄人非常有感的南北國際雙空港等，2年時間說長不長，但民進黨的政府已經做了非常多的事，不容外界任意刻意抹煞。

民進黨團副幹事長陳培瑜表示，民進黨不會隨著在野黨口水戰起舞，台灣人民期待的是一個會做事、做實事，能照顧好大家生活的政府，與其把寶貴的時間精力耗費在政治算計與無謂的對立上，民進黨選擇專注在讓台灣更好的政策上，未來的日子，執政團隊會繼續踏實向前。