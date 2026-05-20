賴總統談話提台海維持現狀 林沛祥：被國際現實教訓後知道不能暴衝

賴清德總統今就職滿二周年，上午發表談話。國民黨立委林沛祥說，賴總統過去高喊「務實台獨工作者」，今天談話卻開始強調「維持現狀」、強調交流、強調和平，「這看起來像是被國際現實，甚至被『境外勢力』狠狠教訓過之後，終於知道不能再一路暴衝」。

賴總統今日發表談話，表示維持台海和平穩定、阻止外力改變台海現狀是台灣的國家戰略目標。台灣是國際上負責任的一員，不是破壞穩定的一方；台灣願意在對等、尊嚴的原則下，與中國展開健康有序的交流，但堅定拒絕「以和平包裝統一」的統戰作為。

林沛祥說，針對賴總統今天的就職周年談話，他認為很多民眾聽完之後，大概只有四個字：「了無新意」。

林沛祥表示，從「民主深化」、「經濟韌性」講到「維持現狀」，這些內容其實過去兩年幾乎都講過了，只是換個包裝、換個簡報、換個背景音樂再重播一次。人民真正關心的，是缺電怎麼辦、物價怎麼降、青年低薪怎麼解決、少子化怎麼救，但很可惜，今天聽到的比較像是政績回顧展，而不是未來改革方案。

林沛祥提到，更有趣的是，賴總統過去動不動就高喊「務實台獨工作者」，結果今天的談話卻開始強調「維持現狀」、強調交流、強調和平。「這看起來像是被國際現實，甚至被『境外勢力』狠狠教訓過之後，終於知道不能再一路暴衝」。

林沛祥指出，問題來了，如果嘴巴還掛著台獨神主牌，實際上卻只能繼續依附中華民國體制、享受台灣現狀紅利，這不就是典型的「寄生台獨」嗎？

林沛祥說，簡單講，就是選舉時喊衝、執政後喊穩；在野時喊革命，執政後喊維持現狀。人民當然會困惑，到底哪一個才是真正的賴總統？

林沛祥強調，仍要呼籲，國家需要的是務實治理，不是意識形態的空轉；人民期待的是團結台灣、改善民生，而不是每天在口號跟路線之間反覆橫跳。