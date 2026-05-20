媒體追問兩岸與川習會 賴：互不隸屬是「鐵一般事實」

「中華民國與中華人民共和國互不隸屬是鐵一般的事實！」總統賴清德20日於就職2周年記者會上，被問到川習會與台海議題表示，美國說對台政策沒有變，盼川普儘速對軍購做出決定。針對國民黨呼籲賴遵循九二共識、反對台獨，賴回應說，習近平的定義就是一個中國、一國兩制，台灣人民不會接受，但他避談反對台獨。

盼川普持續對我軍購

賴總統20日舉行就職兩周年談話，並接受媒體提問。有外媒提問說，川普曾表示想要與治理台灣的人談談，賴總統若能與川普通話，會說什麼？賴清德強調，若有機會將說出台灣社會的心聲，包括台海和平穩定是安全繁榮必要元素，台灣不卑不亢、維持現狀，中國才是台海和平穩定的破壞者，以持續軍演讓區域局勢升高。

另外，他也會跟川普說，台灣有感威脅更嚴重，因此增加國防預算，對美軍售採購是維持台海和平的必要手段，盼軍購可持續進行，而「中華民國台灣」是主權獨立的國家，沒有任何國家有權併吞台灣，追求民主生活不該視為挑釁。

鄭的兩隻腳不穩

有記者詢問，國民黨主席鄭麗文發表關於國家安全兩隻腳，一隻是國防安全、一隻是兩岸和平，並呼籲兩岸要對話交流，且兩岸是否能恢復旅遊方面的非政治化交流？賴清德回應說，鄭麗文的兩隻腳說法並不穩固，畢竟她帶頭阻擋軍購，還與中國國家主席習近平見面、接受九二共識，讓兩隻腳都斷了，這樣對台灣來說很危險。

賴總統再次重述自己的「和平四大支柱」政策，包括強化國防、經濟韌性、民主友盟交流與健康有序的兩岸交流，旅遊方面若中國願意對等尊嚴交流，台灣當然可以進行，但中國卻選擇與在野黨交流。

九二共識中國定義不同

被問到在川習會後，國民黨呼籲賴不要將中國視為外國，還要接受九二共識與反對台獨，賴清德回應說，川普與美國官員、國會議員都有說美國對台政策不變。

至於九二共識，他呼籲國民黨仔細去看習近平的定義，所謂九二共識在中國政策裡就是一中原則，台灣方案就是一國兩制，這樣放棄國家主權、犧牲人民自由的方式，不會被台灣人民接受。

近來國防預算中，有關無人機產業的預算被大幅刪除，國民黨也指控廠商是「綠友友」，賴總統不滿批評，這就是國民黨的藉口，而且還有太陽能產業發展也是，但其實業者來自台灣社會、各黨支持者都有，且國民黨執政縣市出問題的更多，面對國家安全與產業發展，不要用貼標籤、抹黑的方式阻礙。

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