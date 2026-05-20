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賴總統提「特別預算2.0」補足軍購1.25兆 選票大餅無人機可望上榜

聯合報／ 記者程嘉文／台北即時報導
今年3月27日，賴清德總統出席在台中會展中心舉行的2026台灣國際工具機展時，宣稱無人機是未來國防工業的發展重點。圖／聯合報系資料照
今年3月27日，賴清德總統出席在台中會展中心舉行的2026台灣國際工具機展時，宣稱無人機是未來國防工業的發展重點。圖／聯合報系資料照

賴清德總統上任兩周年，宣示對於立法院在審議軍購特別條例時，未予列入特別預算範圍的軍購項目，將以追加預算、編列年度預算、再度提出特別條例等三種方式解決，「特別條例2.0」的提出，也儼然宣示新一波朝野大戰開打。至於先前被立院排除於特別預算外的4700億元，未來各將將採何種方式編列，府院與國防部仍暫時諱莫如深。

消息人士指出，國防部對於這些沒列入特別預算的項目，立場是希望盡可能在115年度預算追加，以求彌補先前浪費的時間，但主計總處對此態度保留。目前較可能辦理追加預算的，是總金額約100億元的「人工智慧與指管通情」（AI & C5ISR），將以商購方式採購12萬具台灣戰術網路（TTN）與部隊覺知應用套件（TAK2）類平板電腦與手機。

至於「台美共同研發採購之裝備系統」項目的600億元，立院三讀特別條例時附帶通過決議，須於116年度預算起編列。

最可能重新以特別預算方式提出的，是由軍備局辦理招標，向國內廠商製造的無人機與無人艇。在條例三讀之前，這類裝備的重要性就是綠營宣傳重點，更有國內業者期盼市場大餅的選票壓力。

依據先前國防部送至立院的資料，將由軍備局辦理招標的項目，包括「第二代海搜戰術無人機」、「濱海攻擊型無人機」、「濱海監偵型無人機」，總數達20萬架，以及無人艇1000艘。上述項目加上商購模式的「艦艇專用智慧型無人機」與600套「機動式反制系統」，總金額2900億餘元。

無人機 國防部 賴清德 520 軍購 軍購特別預算

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