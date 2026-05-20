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加速中小微企業及傳統產業升級轉型 賴總統：將提千億計畫

聯合報／ 記者周佑政／台北即時報導
賴清德總統執政今天滿兩周年，賴總統上午發表「總統直選三十年，勇敢追求未來」執政兩周年談話。記者周佑政／攝影 周佑政
賴清德總統執政今天滿兩周年，賴總統上午發表「總統直選三十年，勇敢追求未來」執政兩周年談話。記者周佑政／攝影 周佑政

賴清德總統執政今天滿兩周年，賴總統上午發表「總統直選三十年，勇敢追求未來」執政兩周年談話時釋出政策利多，他表示，將提出一項規模1000億元的計畫，來加速中小微企業及傳統產業的升級轉型，並讓科技產業帶動傳統產業。

賴總統表示，台灣今年第一季的經濟成長率百分之13.69，39年來單季最高，推估今年全年經濟成長率超過百分之7，總值高達32兆元，已經是世界重要的經濟體。這個好成績是全民共同努力的成果，也是我們勇敢自信地擁抱世界，拒絕依賴單一市場的結果。

賴總統說，多年來，他始終沒有忘記在社會各崗位、各角落辛苦工作的身影，我深刻了解，亮眼的產業成績不能只停留在報表上；國家的經濟成長，也不是讓少數人站得更高，必須讓人民有感，讓更多人站得更穩。

賴總統表示，因此他上任後，積極擴大社會投資，持續推動加薪、減稅、住宅支持、長照升級、托育減負、教育投資；並推動「中小微企業多元振興發展計畫」，協助中小微企業、傳統產業與服務業導入數位工具、減碳技術與國際市場資源，讓轉型不是少數產業的特權，而是全民經濟的升級。

賴總統表示，他將提出一項規模1000億元的計畫，來加速中小微企業及傳統產業的升級轉型，並讓科技產業帶動傳統產業，讓國家的發展，進一步落實到百工百業，落實到每個家庭的生活，落實到所有年輕世代的機會，也落實到廣大的勞工、農漁民，長者，以及弱勢者的照顧。

賴清德執政滿2周年，今天在總統府舉行執政2周年記者會並發表談話。(記者潘俊宏／攝影)
賴清德執政滿2周年，今天在總統府舉行執政2周年記者會並發表談話。(記者潘俊宏／攝影)

傳統產業 賴清德

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