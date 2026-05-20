影／指台灣經濟成長人民卻無感 王婉諭：問題在分配失衡

時代力量黨主席王婉諭、台灣基進黨主席王興煥、台灣基進黨台北市南港內湖市議員參選人吳欣岱、小民參政歐巴桑聯盟台北市平地原住民市議員參選人林筱薇、台灣綠黨新北新莊市議員參選人甘崇緯，上午在立法院群賢樓外舉行「經濟成長要共享，社會安全要補強」記者會，指賴政府執政兩周年，台灣的經濟成長人民卻無感，呼籲從公部門人力、健保財源、少子化對策三大面向，把握歷史上最好的經濟紅利推動結構改革，一同高呼「分配失衡不改 民主信任不再」、「沒有分配正義 沒有民主韌性」口號。

王婉諭表示，賴政府執政兩周年，台灣經濟成長，人民卻無感，賴政府執政兩年交出一張矛盾的成績單。GDP 成長率超過8%、台股衝上四萬點、人均GDP突破3.6萬美元超越南韓與日本，但新生兒十年內從21萬掉到10萬7千人，護理師執業率剩六成，社工、教師、警消全面缺人，公務員離職率創歷史新高。王婉諭指問題核心是「分配」。近五年全國薪資增加1.35兆，最高薪10%勞工就拿走33%、前20%合計拿走48.5%，剩下80%勞工只分到一半，生活根本沒有有感的改善。

王婉諭強調台灣27萬護理師、18萬中小學教師、38萬公務員、5萬社工，正是分不到成長果實卻撐起整個社會的中產階級。王婉諭呼籲賴總統手上握有台灣歷史上最好的經濟紅利，現在不啟動結構改革，分配失衡將動搖民主本身，極端政治就會找到生長空間。