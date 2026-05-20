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賴總統就職二周年不提刪除台獨黨綱 陳菁徽：這是帶來戰爭的咒語

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
國民黨立委陳菁徽。圖／陳菁徽臉書
國民黨立委陳菁徽。圖／陳菁徽臉書

賴清德總統今就職滿二周年，上午發表談話。國民黨立委陳菁徽說，台獨是破壞區域穩定，將帶來戰爭怒火的咒語，賴總統發言稿沒有講也沒有承諾是否要刪除台獨黨綱，賴總統在發言的最後分享一段話，要與國人共勉之，而她也參考賴清德的文體，奉勸民進黨與賴總統，「台灣民主的力量，不在於民進黨的顏色。」

陳菁徽說，聽完賴清德總統執政兩周年談話，她想分享一些賴總統不敢講、忘記講、沒有講的幾件事情。

陳菁徽表示，總統直選30年，是民主重要里程碑。謝謝民進黨，謝謝賴總統，在這個民主高光時刻的前夕，發動獨步全球，世界首創的 「大罷免大成功」行動。讓台灣社會空轉一年，加劇人民之間對立的情緒，為台灣民主篇章，潑上黑色與紅色的髒水，只因為在他們眼中，不是綠色的，就不是愛台灣的顏色。

陳菁徽表示，總統本應團結國家，卻反其道而行，撕裂社會，破壞朝野和諧。賴總統在發言當中，對大罷免這件傷害民主，羞辱民主的事情隻字不提，更遑論道歉負責，這是賴總統不敢講的事情。

陳菁徽指出，賴總統當然也談到能源轉型，那也不得不提，民進黨非核家園神主牌是怎麼耽誤台灣發展，讓我方在變局當中，失去戰略優勢，甚至置民眾的安全於危險之中。

陳菁徽表示，對賴總統與民進黨來說，核能政策就像是家裡廚房電燈按鈕一樣，想要關就關，想要開就開，在一開一關之間，對賴政府而言，只是自我打臉一秒鐘的事情，但是對於台灣的產業發展、能源韌性，卻是一大打擊。賴總統之前擔任行政院長時，曾經說「非核家園打死不轉彎」，如今反核變成「返核」，賴總統是忘記自己講過，對吧？

陳菁徽說，最後，是國際社會最關注的和平議題，是台灣人民最關心的安居樂業。賴清德長年以「台獨金孫」、「務實台獨工作者」自居，而民進黨的台獨黨綱，如今也高掛在官方網站上面，任何人隨時隨地都能夠下載拜讀。

陳菁徽強調，台獨，是破壞區域穩定，將帶來戰爭怒火的咒語。美國總統川普也已明確表示，「走向獨立是一件很危險的事。我不希望看到有人走向獨立」、「台海若戰爭，我們還得飛9500哩去打一場戰爭，這是困難的，我不想要那樣！」美方傳遞如此明確、具體的訊號，在野黨也呼籲民進黨賴清德主席，應該要刪除台獨黨綱。

陳菁徽說，今天賴總統的發言稿，一樣沒有講，沒有承諾是否要刪除台獨黨綱。賴總統在發言的最後分享一段話，要與國人共勉之。她也參考賴清德的文體，奉勸民進黨與賴總統：「台灣民主的力量，不在於民進黨的顏色，而在於人民的自由意志；不在於抹黑抹紅，而在於價值清楚；不在於信賴價值，而在於人民始終都愛著台灣這塊土地，守護中華民國。」

台獨 陳菁徽 賴清德 520

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