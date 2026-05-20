賴總統520演講端牛肉 振興小企業、送成長津貼

總統賴清德將再提軍購、推出1千億振興中小企業計畫，還有0到18歲每月5千元成長津貼！他在就職演說回顧台灣民主發展，呼籲朝野以國家利益為依循而團結，並強調維持台海現狀是國家核心戰略，要以實力換取和平。

總統賴清德20日在副總統蕭美琴、總統府秘書長潘孟安、國安會秘書長吳釗燮陪同下，以「總統直選三十年，勇敢追求未來」為題，於總統府發表就職兩周年談話。

兩年來都盡忠職守

賴總統表示，20日是他就任中華民國總統滿兩周年的日子。兩年前的今天，他在總統府宣誓，向全體國人承諾：必定遵守憲法、盡忠職務、增進人民福利、保衛國家，不負國民付託。兩年來，這份誓言沒有一天離開心中；這份責任，也沒有一刻因為挑戰艱難而有所逃避。

「今年對台灣也是重要時刻！」賴總統強調，1996年、30年前，上千萬的台灣人民無懼中國的飛彈威脅，勇敢走進投票所，以超過七成六的投票率，完成第一次總統直選，讓中華民國台灣成為一個全面民主化，主權在民的嶄新國家。這三十年，台灣人民用一張張選票，寫下自己的民主史。但同時，朝野因為國家方向不同，出現前所未有的僵局，致使人事、預算、法案都無法順利推行。

維持現狀是國家戰略

賴總統強調，過去兩年，政府堅持三件事：第一，守護民主自由的生活方式。台灣的未來，不能由境外勢力決定，台灣的未來，必須由兩千三百萬人民共同決定。他說，朝野之間一定會有競爭。但政黨可以競爭，國家不能分裂；立場可以不同，守護台灣不能有所不同，面對外部威脅，我們都應該團結、堅定站在國家利益這一邊。

第二，維持台海和平穩定、阻止外力改變台海現狀是台灣的國家戰略目標。台灣是國際上負責任的一員，不是破壞穩定的一方；台灣願意在對等、尊嚴的原則下，與中國展開健康有序的交流，但堅定拒絕「以和平包裝統一」的統戰作為；歷史告訴我們：和平不能只靠善意，更不能建立在讓步與幻想之上，和平要靠團結厚植國力，才能以實力取得真正和平。

亡羊補牢推預算

「政府持續推動國防改革，強化不對稱戰力，提升全民防衛韌性！」賴總統表示， 針對立法院未能完整通過國防特別預算條例，勢必嚴重影響台海和平穩定的現狀，政府將亡羊補牢，另提特別條例，並透過追加預算與提高年度預算的方式，來進行商購、委辦、國際合作，以及推動國防產業自主，生產陸海空無人載具，建立智慧化的永續國防戰力。

炫耀經濟成果

第三，發展經濟，打造更有韌性、更有競爭力、更能照顧人民的台灣。賴總統強調，去年我們全年經濟成長率為8.68%，消費者物價指數CPI為1.6%，吉尼係數維持平穩，就業情況15年來最好，人均GDP已經超越日韓，今年第一季的經濟成長率13.69%，39年來單季最高，推估今年全年經濟成長率超過7%，總值高達32兆元，已經是世界重要的經濟體。

「這個好成績是全民共同努力的成果，也是拒絕依賴單一市場的結果！」賴總統指出，他上任後，積極擴大社會投資，持續推動加薪、減稅、住宅支持、長照升級、托育減負、教育投資；並推動「中小微企業多元振興發展計畫」，協助中小微企業、傳統產業與服務業導入數位工具、減碳技術與國際市場資源，讓轉型不是少數產業的特權，而是全民經濟的升級。

千億加速中小企業轉型

他也宣布，將提出一項規模1千億元的計畫，來加速中小微企業及傳統產業的升級轉型，並讓科技產業帶動傳統產業，讓國家的發展，進一步落實到百工百業，落實到每個家庭的生活，落實到所有年輕世代的機會，也落實到廣大的勞工、農漁民，長者，以及弱勢者的照顧。

在面對少子女化的挑戰上，政府近日將提出台灣人口對策新戰略—家庭支持篇，其中一項對策是決定提供0到18歲成長津貼，每人每月5000元，希望在婚、孕、養兒育女、友善職場、婚育宅等面向提供協助，以兼顧工作與家庭，讓年輕人敢婚敢生敢養，敢於追求幸福。

給國民一段話

「未來會以更謙卑的態度傾聽人民！」賴總統說，會以更堅定的意志推動改革，以更穩健的步伐守護國家。他要用一段話與全體國人共勉：

台灣的力量，不在於人口多寡，而在於人民的自由意志；不在於聲量高低，而在於價值清楚；不在於國土大小，而在於我們始終沒有放棄自己的方向。

台灣是一個良善的國家，是願意承擔責任、值得世界信任的夥伴；台灣也是在民主航道上，引領世界前進的燈塔。

讓我們團結一致，守護民主，追求和平，創造繁榮。讓我們以總統直選三十年的民主自信，勇敢追求未來；用這一代人的努力，為下一代留下更安全、更自由、更公平、更有希望的台灣。

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