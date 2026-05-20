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李彥秀：賴總統二周年文告僅提1次「中華民國」 心中比重愈來愈少

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
賴清德總統就職二周年，今上午發表談話。圖／截自udn直播
賴清德總統就職二周年，今上午發表談話。圖／截自udn直播

賴清德總統今就職二周年，上午發表談話。針對賴總統二周年談話，國民黨立委李彥秀表示，全篇內容「內宣有餘、願景不足、取暖有餘、創新不足」，「維持台海和平穩定的現狀」的認知與現實有差距，共提到50次「台灣」，「中華民國」在總統的心目中，比重愈來愈少。兩岸的和平穩定需要雙方的善意、對話與行動，隔空喊話效果有限。

賴總統今表示，國內朝野因為國家方向不同，國會出現前所未有的僵局，致使國家的人事、預算、法案都無法順利推行。因此，台灣面對的，不只是單一挑戰，而是國家能否在變局中站穩腳步、在分歧中持續前進的總體考驗。

賴總統也說，和平不能只靠善意，更不能建立在讓步與幻想之上，和平要靠團結厚植國力、靠清楚的國家意志，也靠與國際民主夥伴的緊密合作，才能以實力取得真正和平。台灣是一個良善的國家。

李彥秀說，總統就職周年文告，是國家一等大事，作為負責任國家領導人，文告必須向國人及全世界揭櫫三件事情，「總結施政成果」、「確立未來施政方針」以及「回應國內外政經情勢與民意期待」。賴清德就職兩周年文告，也是總統向2350萬人的「期中報告」，但全篇內容「內宣有餘、願景不足、取暖有餘、創新不足」。

李彥秀表示，從量化數字來說，總統文告全篇提到1次「中華民國」，1次「中華民國台灣」，以及50次「台灣」，與前兩年相較，「中華民國」（2024年9次，2025年2次）在總統的心目中，比重愈來愈少。

李彥秀指出，更為嚴峻的是，賴清德唯一一次提到「中華民國台灣」，居然是「（1996年總統直選）讓中華民國台灣成為一個全面民主化，主權在民的嶄新國家」。中華民國成立115年，總統直選是中華民國民主化重要里程碑，但絕非「嶄新國家」，賴清德利用文告打繼續打擦邊球，當然可以對深綠獨派支持者交代，但對台灣的團結以及川普的擔憂，沒有實際的幫助。

李彥秀說，總統文告除了「守護民主自由的生活方式」外，另外兩項重點是「維持台海和平穩定的現狀」以及「發展經濟，打造更有韌性、更有競爭力、更能照顧人民的台灣」等兩項國家發展目標，與過去兩年的文告並無太大的差異。

李彥秀強調，不過「維持台海和平穩定的現狀」的認知，恐怕與現實有相當的差距，不論是台灣民意或是全球認知，目前的台海情勢絕對是「兵凶戰危」，包括民進黨提出「史上最高」國防預算以及軍購特別預算也都不斷強調這一點。兩岸的和平穩定需要雙方的善意、對話與行動，隔空喊話效果有限。

李彥秀 中華民國 賴清德 520

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