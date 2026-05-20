鄭麗文提兩腳穩兩岸 賴總統：擋軍購自斷一腳 棄台主體性讓中砍另一腳

國民黨主席鄭麗文日前表示，台灣的國安戰略必須同時站穩「兩隻腳」，包括強大的防衛力量與穩定的兩岸關係。賴清德總統今天在520執政兩週年談話時回應，鄭麗文「兩腳說法」並沒辦法提供台灣國家安全穩定基礎，兩隻腳並不穩定，更何況鄭麗文帶頭阻擋軍購，影響到防衛力量，等於自斷一隻腳。

賴總統指出，鄭麗文和中國國家主席習近平見面，又接受「九二共識」放棄台灣主體性，無形中等於讓中國砍斷另一隻腳，這樣情況對台灣非常危險。

賴總統說，關於台灣安全和區域穩定，他上任之初就有提出「和平四大支柱行動方案」，包括強化國防、強化經濟任性、和民主陣營肩並肩站在一起、只要對等尊嚴，台灣願意和中國交流對話。

賴總統表示，台灣希望和中國達到和平共榮目標，但比較可惜是中國選擇和在野黨進行溝通合作；至於兩岸觀光問題，他的講法沒有改變，只要對等尊嚴，台灣可以進行交流合作。