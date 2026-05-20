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賴總統：恭喜臺灣漫遊錄獲獎 年輕人有實力在世界發光

中央社／ 台北20日電
由台灣作家楊双子(左)創作、譯者金翎(右)翻譯為英文的長篇小說「臺灣漫遊錄」奪下「布克國際獎」，創下台灣文學首例。歐新社
由台灣作家楊双子(左)創作、譯者金翎(右)翻譯為英文的長篇小說「臺灣漫遊錄」奪下「布克國際獎」，創下台灣文學首例。歐新社

總統賴清德今天說，恭喜台灣作家楊双子撰寫、金翎翻譯的「臺灣漫遊錄」 榮獲「布克國際獎」，這是他們繼美國圖書獎後，再次奪得國際文壇大獎，這代表台灣年輕人已經擁有實力在世界的舞台發光發熱。

賴總統上午在總統府發表執政2週年談話時表示，他要特別對年輕朋友說，30年前，上一代台灣人民用勇氣打開民主的大門；30年後，希望年輕朋友用創意、專業和行動，打開台灣下一個世代的未來。

賴總統說，作為總統，「我會支持你們」，繼續投資教育、科技、文化、運動與國際交流，讓年輕人不必離開台灣才看見世界，也讓世界因為台灣年輕人創造力而看見台灣。年輕人的勇氣，就是台灣繼續前進的動力。

賴總統表示，他也要恭喜台灣作家楊双子撰寫、金翎翻譯的「臺灣漫遊錄」榮獲「布克國際獎」，這是他們繼美國圖書獎之後，再次奪得國際文壇大獎，這代表台灣年輕人已經擁有實力在世界的舞台發光發熱。

臺灣漫遊錄 年輕人 金翎

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