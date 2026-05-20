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就職2周年！蔣萬安喊話賴總統：少一些認知作戰 多一些民生經濟

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
北市長蔣萬安今天陪同新北市長參選人李四川參訪心中山商圈的戶外負壓吸菸室。記者林麗玉／攝影
北市長蔣萬安今天陪同新北市長參選人李四川參訪心中山商圈的戶外負壓吸菸室。記者林麗玉／攝影

今天520總統賴清德就職兩周年，對於昨天有一分網路平台民調，賴總統民調5成多不滿意，其中地緣政治兩岸處理最不滿意，台中市長盧秀燕昨也說，建議賴總統今天五二○親自說明「台灣不會宣布獨立」。蔣萬安今天也喊話賴清德總統「以民生為念」。

李四川今天受訪也提到，兩岸和平與台海穩定是台灣與美國所有市民的心聲，這個不容許有歧異的人對這個和平破壞。

蔣萬安今天陪同新北市長參選人李四川參訪心中山商圈的戶外負壓吸菸室，對於今天520，蔣萬安說，520對賴總統及賴政府來說，是一次期中考，賴總統應該要好好回顧這兩年多的風風雨雨，到底為台灣留下了什麼。民眾期待的是「少一點政治，多一些治理；少一些認知作戰，多一些民生經濟」，還是希望賴總統賴政府要以民生為念。

李四川也表示，兩岸和平與台海穩定是台灣與美國所有市民的心聲，這個不容許有歧異的人對這個和平破壞。

北市長蔣萬安今天陪同新北市長參選人李四川參訪心中山商圈的戶外負壓吸菸室。記者林麗玉／攝影
北市長蔣萬安今天陪同新北市長參選人李四川參訪心中山商圈的戶外負壓吸菸室。記者林麗玉／攝影

蔣萬安 李四川 賴清德

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