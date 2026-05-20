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若和川普對話想說什麼？賴總統：說台灣社會心聲 盼對美軍購持續
賴清德總統今天在520執政兩週年談話時被問及，如果有機會和美國總統川普對話，想和川普說什麼？賴總統表示，台灣和美國溝通管道向來暢通，如果有機會，他有責任說出台灣社會的心聲，希望對美軍購能持續進行。
賴總統指出，他首先會表達，台海和平穩定是世界安全繁榮的必要元素，他的政府不卑不亢、維持現狀，台灣也是台海和平穩定的守護者。第二、中國才是台海和平穩定的破壞者，中國持續在東海、南海擴軍，軍演也已經到了西太平洋，引起印太緊張情勢升高。
賴總統說，第三、台灣有感於威脅日益嚴重所以增加國防預算，相信只有時力可以帶來和平，國防力量提升、對美軍購是維護台灣安全之外，也是維護台海和平穩定的必要手段，希望這項軍購能持續進行。
賴總統表示，第四、中華民國台灣是主權獨立國家，沒有任何國家有權力併吞台灣，台灣人民追求民主自由的生活，民主自由也不該被視為挑釁，非常期待台美、和民主國家能共同合作，促進台海和平穩定以及區域和平安全。
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