國防預算遭砍 賴總統：提特別條例等3方式因應

總統賴清德今天說，針對立法院未能完整通過國防特別預算條例，政府將亡羊補牢，另提特別條例，並透過追加預算與提高年度預算進行商購、委辦、國際合作，及推動國防產業自主，生產陸海空無人載具。

行政院提出8年新台幣1.25兆元國防特別條例，立法院8日三讀通過版本，預算上限僅匡列新台幣7800億元，並排除商購及委製案。

賴總統今天上午在總統府發表執政2週年談話時表示，針對立法院未能完整通過國防特別預算條例，勢必嚴重影響台海和平穩定的現狀，政府將亡羊補牢，另提特別條例，並透過追加預算與提高年度預算的方式，來進行商購、委辦、國際合作，以及推動國防產業自主，生產陸海空無人載具，建立智慧化的永續國防戰力。

賴總統說，「台灣務必要成為有實力保護自己，也能維護台海和平穩定的國家」，這不僅是他對台灣人民的承諾，也是台灣應該要向國際社會展現的決心。