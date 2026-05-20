影／首次總統彈劾案未過 盧秀燕籲賴總統凝聚共識、團結國家

賴政府就職滿兩年前夕，立法院昨天舉行賴清德總統彈劾案記名投票，最終56票贊成、50票反對，由於未達三分之二的法定門檻，彈劾案未通過。台中市長盧秀燕今表示，這是賴總統發起的國會大罷免，引起的反作用力，希望總統、國家領導人從今以後要能凝聚共識、團結國家，以民為念、以和為貴。

盧秀燕今在台中市議會總質詢前受訪表示，這是中華民國史上第一次的總統彈劾案，因為賴總統發起的國會大罷免，所引起的反作用力，今天是520，希望從今以後，總統、國家領導人要能凝聚共識、團結國家，以民為念、以和為貴。

如何看川習會後台灣的國際關係？盧秀燕說，美中越安全，台灣就越安全，台灣應該成為區域和平的締造者，「我們要加強與美中的對話、交流與互信」。