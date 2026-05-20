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賴清德談預算開酸 鍾東錦「不舒服」

聯合報／ 記者吳傑沐范榮達／苗栗報導

五二○前，中央、地方持續較勁。苗栗通霄白沙屯媽祖醫院昨天上午開工動土，苗栗縣長鍾東錦率先致詞表示，先前向賴清德總統當面爭取教育補助經費，得到「再研議」的回應，希望研議時間能縮短；賴總統隨後致詞時回酸鍾東錦說，「中央政府總預算還沒有過，我沒有看你出來講」。鍾昨下午受訪坦言，賴總統的談話，讓他「不太舒服」。

昨天賴總統出席白沙屯媽祖醫院動土典禮，鍾東錦說，頭份年輕人口增加，國中小增班經費不足，他前次向總統當面爭取補助，後來財劃法修正通過後，今年初他再向總統爭取，得到「再研議」的回應，他希望再研議的時間能縮短，盡快有結果。

賴總統隨後致詞時說，「現在中央政府總預算還沒過，我沒有看到你出來講」，縣府總預算若現在還卡關，鍾縣長也一定傷腦筋，他希望鍾能發揮縣長的力量，促使中央總預算審查過關。

鍾東錦昨受訪坦言，賴總統談話讓他「有點不太舒服」，教育應是中央與地方攜手合作，賴總統是醫師，開藥方一定要開對藥，立法院預算不過，應由行政院溝通，縣市長表態沒有很大意義。

昨天到場的議員徐永煌說，聽到總統這樣酸縣長，提前離席「表達不爽」。

鍾東錦 白沙屯 白沙屯媽祖 賴清德

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