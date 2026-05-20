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立院彈劾總統失敗 政院盼推動朝野和解

聯合報／ 記者黃婉婷蔡晉宇／台北報導

賴政府就職滿兩年前夕，立法院昨天舉行賴清德總統彈劾案記名投票。行政院卓榮泰說，行政院提出八次覆議、六次釋憲，「都是被動提出」；希望立院彈劾失敗後，朝野能否極泰來，推動和解共生、尋求最大共識。

對於立法院啟動總統彈劾案，卓榮泰強調，行政院提出八次覆議、六次釋憲，比過去還多，但「都是被動提出」，若不是違反憲政體制、破壞財政紀律、違反侵犯國家安全，以及不經民主程序等四個條件，行政院將接受立法院通過的法案，反之，若破壞憲政體制，這並非任何一個行政院長該去承擔。

卓榮泰批評，若未經民主程序討論，在國會粗暴透過「逕付二讀」，或最後才拿出一張紙表決，反對者和贊成者都不知道內容，這種立法品質政院如何執行？

卓揆表示，中選會人事案對他內心的傷痛，「我實在無法釋懷」，但他仍重新提出中選會三人名單，希望立院能夠同意，並積極商請專業人士同意列為ＮＣＣ（通傳會）人選名單，但國會結構，非常困難，政院仍會努力。

行政院昨舉行五二○記者會，現場特別準備法式甜點可麗露。卓榮泰說，據說這是十八世紀法國修道院修女們惜時惜物，偶然發展出的甜點，精神如同政府施政，珍惜來自民眾的珍貴資源。

民進黨立院黨團總召蔡其昌表示，國人不希望看到在野黨拚政治、搞鬥爭；在野黨提出彈劾毫無正當性，相信社會也不支持。

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