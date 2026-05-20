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兩岸互不隸屬？藍委指卓揆錯了

聯合報／ 記者屈彥辰李人岳／台北報導

台中市長盧秀燕昨天公開喊話賴清德總統刪除台獨黨綱，行政院長卓榮泰昨舉民進黨「台灣前途決議文」表示，台灣是主權獨立的國家，依照憲法名稱叫中華民國，管轄範圍是台澎金馬以及所屬島嶼，「身為國內重要政治工作者，必須與時俱進、體察時事」。

不過，民進黨前立委李文忠質疑，政府及綠營的整體回應是迴避及圓話，並非處理國家大事的態度；政府若只是在言辭上應付，不但說服不了美國總統川普，也說服不了藍白的中華民國派。美國從抗中反共微調成和解合作優先，中共也從戰狼侵凌微調成和解合作優先，但骨子裡雙方仍互為最大戰略競爭對手，這樣微妙態勢的改變，對台灣是更嚴峻挑戰。

卓揆昨在立法院答詢時表示，一九九九年民進黨提出台灣前途決議文時說明，台灣是主權獨立的國家，現在依照憲法名稱叫做中華民國，管轄範圍是台澎金馬及所屬島嶼。他並意有所指說，身為國內的重要政治工作者，必須與時俱進、體察時事；如果從一九九九年以來，經過廿幾年，完全不能體察這種現象，自己本身沒有進步，也不能隨著時代的演進，來調整自己論述的話，那麼將自絕於國人之外。

國民黨立委賴士葆質詢說，賴總統日前提到「中華民國與中華人民共和國互不隸屬」，難道中華民國憲法就是台獨？卓榮泰說，北京如何定義台獨，「委員跟我一樣清楚」，中國只有九二共識，九二共識是台灣方案，台灣方案就是一中。

賴士葆說，不同意九二共識，在九二共識擺個「抗議當中」就可談。卓榮泰說，美國跟中國可以坐下來談，因為美國不會想併吞中國，中國不會想併吞美國，但中國想併吞台灣，前提不拿掉，如何談？只要雙方能夠健康有序、平等尊嚴的交流，我方都願意。

賴士葆說，九二共識是「一中各表」，大陸改了，是大陸的事，我方不同意，可如「亞銀模式」抗議。卓榮泰說，名字隨便中國改，我方就隨便去，等到哪一天「中國台北」變成世界的通用，後悔都來不及，堅持「中華民國台灣」是主權獨立的國家，「中華民國與中華人民共和國互不隸屬，有錯嗎？」

賴士葆直言「有錯」，是治權互不隸屬，「主權互相包容」，憲法就這樣定，不滿則可提修憲。卓榮泰反問，那是誰屬於誰？賴說，「他們屬於我們啊。」卓揆回應，「你明天去北京，我看看。它不承認我們，我們不屬於它，也不行嗎？」

賴清德 盧秀燕 卓榮泰

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