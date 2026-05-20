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執政2周年趕業績…育嬰假年齡 將調高到6歲

聯合報／ 記者黃婉婷葉冠妤／台北報導
行政院長卓榮泰昨宣布，將推動「○到十八歲全程支持計畫」，從生育、養育到教育，全面減輕家庭負擔。記者林澔一／攝影
行政院長卓榮泰昨宣布，將推動「○到十八歲全程支持計畫」，從生育、養育到教育，全面減輕家庭負擔。記者林澔一／攝影

賴政府施政滿兩周年，行政院長卓榮泰昨天拋出民生政策利多，預告政府將啟動「○到十八歲全程支持計畫」，包括把彈性育嬰假升級為「育兒假」，適用年齡拉至六歲，並推動育嬰住宅減稅優惠，更合理規畫婚嫁、產假及陪產假，整體方案預計廿八日送行政院會通過。

因應五二○，民進黨周一先公布施政民調，行政院周二接棒盤點施政成果和展望，更透露政府將提出少子女化人口對策新戰略，將育兒照顧從○到六歲擴大至七至十八歲；預計賴總統今天還將宣布啟動「兒少ＴＩＳＡ（台灣個人投資儲蓄帳戶）」，由政府協助青少年累積第一桶金。

卓榮泰指出，政府將針對生育、養育、教育三個階段，由政府提供全面的「加補助、減負擔，多彈性、增照顧」，達到安心生養、強化托育、加碼教育、友善職場及居住減壓等各面向支持。包括彈性育嬰假升級為「育兒假」，另推動育嬰住宅減稅優惠，更合理規畫婚假、產假、陪產假，達到照護陪伴目的，鼓勵雙親共同參與。卓榮泰指出，相關規畫這幾周已向總統報告，詳細內容還預計最快廿八日政院討論通過，再向外界說明。

勞動部長洪申翰會後補充說，新政策將有三大目標，第一，提高爸爸參與育兒，彈性育嬰假將擴大至六歲，也會打開就保投保薪資上限，增加爸爸申請育嬰留職停薪誘因；第二，避免加重企業在人力調度上的負擔，將由政府補助中小企業加發職代津貼、新聘替代人力。第三，是給孕產媽媽多一些溫柔同理，因產假攸關孕婦身心恢復，八周產假的延長將納入檢討。

洪申翰強調，為避免提高企業成本，所有育兒友善新制增加的薪資、津貼，都將由政府負擔。據了解，勞動部也研議增加彈性化天數、有條件延長津貼請領時間。

不過，國民黨立法院黨團日前已提出少子女化應對政策，包括○到六歲健保費全額免費；○到六歲托育補助每半年兩萬元；○到十五歲每月五千元育兒補助，預算約一年二四一六億元，藍白也已共推台灣未來帳戶特別條例草案。卓榮泰回應稱，公共政策不是比較誰的數字經費多。

除了少子女化對策，卓榮泰透露，明年最低工資應會突破三萬元，軍公教調薪會在此前提下進行思考與研擬，回應社會期待，但調整與否，須經公教人員待遇審議委員會評估，相信委員一定會斟酌各方面條件，政府也樂意看到讓人民的生活更安穩。

對於賴總統宣布要成立的主權基金，一年還沒有下文，卓榮泰表示，相關部會已針對主權基金陸續作出愈來愈成熟的報告與規畫，希望在世界局勢更穩定狀態下，用精準眼光、有效率管理、學習最先進機制，透過社會高度共識，形成「只准成功，不准失敗」的主權基金，需要一點時間審慎研議。

育嬰假 年齡 卓榮泰 民進黨

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