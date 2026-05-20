首次總統彈劾案 立院投票56：50未過

賴清德總統今天就職滿兩周年，立法院昨天舉行彈劾賴總統案記名投票表決。在出席的國民黨、民眾黨立委都投下同意票的情況下，同意彈劾賴總統為五十六票、不同意為五十票，雖然同意票多於不同意票，不過，因未達七十六張同意票的彈劾門檻，最後結果不通過，但仍創下中華民國憲政史上首次彈劾總統的紀錄。

今執政2周年 府稱賴總統一向坦蕩

針對彈劾結果，總統府表示，賴總統一向坦坦蕩蕩，並堅定帶領國家穩健前進，也呼籲立委盡快審查今年度總預算，做一件對國人真正正面且有意義的事。

今天五二○，賴總統上午十時將在總統府主持執政兩周年記者會，率領副總統蕭美琴、總統府秘書長潘孟安等共同出席，將向國人進行國政報告，預料以台灣總統直選卅周年作為談話元素；「川習會」後的美中台情勢，也是外界關切重點。

這項我國憲政史上彈劾總統首例，源於行政院長卓榮泰去年宣布不副署藍白立委再修正的財政收支劃分法後，在野黨對賴總統提出彈劾案。全案從今年一月開始，歷經公聽會、審查會與聽證會後，趕在賴總統就職滿兩周年前夕，進行彈劾案記名投票。

今天是賴清德總統就任滿兩年，他昨天出席童綜合「白沙屯媽祖醫院」開工動土典禮。記者黃仲裕／攝影

7人未領票 未達三分之二同意門檻

立法院昨天上午十時開始舉行記名投票表決，主持議事的立法院副院長江啟臣宣布開票結果，全部一一三位立委中，共有一○六位立委領票，同意票為五十六票、不同意為五十票，同意票未達彈劾總統案須經立委三分之二同意（七十六票）門檻，因此彈劾案不通過。

昨日彈劾總統案，共有七位立委未領票，除了立法院長韓國瑜、副院長江啟臣外，還有赴日內瓦參加世界衛生大會（WHA）的朝野立委廖偉翔、陳昭姿、郭昱晴，以及國民黨立委陳玉珍、無黨籍立委陳超明。

彈劾案表決結果出爐後，國民黨表示，賴總統已成為中華民國憲政史上第一個遭立法院以彈劾程序正式提案並進入表決的總統，在中華民國憲政史上留下恥辱印記。民眾黨主席黃國昌也批，除了政策缺乏前瞻性、脫離基層人民生活，賴總統與行政院長卓榮泰還有「兩個沒有」，就是沒有檢討和沒有反省。民眾黨立院黨團也批賴總統過去提出「建立台灣威懾力」等四大支柱，如今面臨全面跳票、「四大皆空」的窘境。

總統府發言人郭雅慧表示，特定政黨宣稱總統執政「四大皆空」的汙衊，事實上，賴總統提出「和平四大支柱行動方案」，從強化國防、經濟安全到民主夥伴等面向，都有堅實成績，賴總統更具有堅定穩定而有原則的兩岸關係領導力。賴總統執政將屆滿兩年，當初所提的「和平四大支柱行動方案」不僅態度堅定，行動也朝正確方向前進。