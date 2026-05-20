新聞眼／對立引爆！彈劾案 對總統最嚴厲的警鐘

賴清德總統今天就職滿兩周年，原本應該展示施政成果的時刻，如今卻顯得格外沉重。隨著美國總統川普在「川習會」中展現「捧習抑台」，台灣在美中台關係陷入邊緣化危機。立法院昨天對總統彈劾案投票，雖未達門檻，但彈劾案「同意大於反對」的殘酷票數，已是國會對賴總統執政傲慢所敲響的最嚴厲警鐘。

回顧近兩年，賴政府的外交與兩岸路線始終定於「親美抗中」的戰略基調。地緣政治洗牌，二○二五年一月川普重返白宮，外交賽局早已不再任由賴總統耍弄意識形態。近日川習會，美方對北京釋出善意，卻對台灣採取壓抑態度，無疑給了高度依賴美方承諾的賴政府一記當頭棒喝。

在兩岸關係，賴總統始終在台獨、國家認同採取強硬立場，導致與北京的溝通管道全面斷線；海基、海協兩會功能停擺，陸委會亦發揮有限。拒絕對外溝通的代價，就是眼睜睜看著台灣的命運在美中交易的談判桌上淪為刀俎魚肉。

對外關係受阻，對內本應尋求朝野合作並凝聚國家共識，賴總統卻選擇全面對抗。

在立法院朝小野大的結構下，賴總統頻以司法、行政手段對抗在野陣營。昨天立法院的彈劾案投票，正是這種對立累積到最高點的引爆結果。

另一方面，昨日彈劾案投開票的同時，行政院長卓榮泰公開質疑國會的立法品質，並稱行政院在覆議與釋憲中皆屬「被動」，呼籲朝野能「否極泰來、和解共生」。

然而，對照民進黨去年傾全力發動大罷免國民黨立委，結果是「卅二比○」慘敗，卓揆的「被動說」顯得既與現實脫節、又缺乏反省誠意。

賴總統就任滿兩年，不論對內、對外，全線陷入僵局。誠如台中市長盧秀燕三點喊話，賴總統應親自說明不宣布獨立，並以民進黨主席身分刪除台獨黨綱，守護中華民國必須真心誠意。因為，無論是面對兩岸僵局、國際關係受挫或國會朝小野大的困境，核心問題都在於執政者能否放下傲慢。

朝野關係能否否極泰來，關鍵在執政黨是否願意真心和解並付諸行動。若一面高喊和解共生，一面持續以行政、司法手段清算在野陣營，所有的溫情喊話，都只是口惠而實不至的政治口水，更無助於化解賴總統及國政大局的愁城之困。