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賴政府執政二周年再釋利多 減稅、補助挺育兒

經濟日報／ 記者余弦妙歐芯萌邱琮皓／台北報導
政院將祭減稅、補助催生。記者余承翰／攝影
政院將祭減稅、補助催生。記者余承翰／攝影

政院將祭減稅、補助催生，行政院卓榮泰昨（19）日宣布，政府將推動「0到18歲全程支持計畫」，將育嬰假升級為育兒假，適用年齡提高至6歲，所增加成本由政府負擔；另祭出租稅減免，據了解，政院將考量加碼幼兒學前扣除額，育嬰宅也享房屋稅、地價稅減免。

另外，政院也將研議兒少TISA（台灣個人投資儲蓄帳戶），並適時宣布。

卓榮泰昨日召開520記者會表示，將透過「加補助、減負擔、多彈性、增照顧」等方向，打造更完整育兒支持體系。

據了解，在租稅減免方面，不只是育嬰宅可享有持有稅減免，降低育兒家庭負擔，政院也在研議再度加碼幼兒學前扣除額。至於是擴大適用年齡，或是額度再加碼，目前都在研議當中，近期可望宣布。

幼兒學前扣除額在2024年時，已擴大適用年齡，從5歲以下擴大至6歲以下，並提高扣除額度，第一名可扣除15萬元、第二名以上可扣除22.5萬元，同時取消排富條款。政院正研議再次擴大相關租稅優惠。

卓榮泰表示，因應少子女化對策，政府將提出「0到18歲全程支持計畫」（0到18歲國家養），預計下周行政院會正式拍板。

其中，現行育嬰假將升級為「育兒假」，適用年齡上限由現行3歲提高至6歲；也將推動育嬰住宅減稅優惠，並檢討婚假、產假及陪產假制度，希望鼓勵雙親共同參與育兒。

勞動部長洪申翰表示，希望支持勞工育兒權利的同時，也要減少企業成本負擔，勞動部也將爭取經費跟預算，讓這次方案中增加的各種育兒友善假別，所多出來的薪資成本，都由政府負擔。

在人力調度方面，大型企業現已逐步建立職代津貼制度，或新聘替代人力，勞動部此次也規劃，加給職代津貼和新聘人力補助和獎勵，尤其是針對中小企業。

卓榮泰提到，在「健康台灣」計畫方面，癌症篩檢適用年齡向下延伸、癌症新藥基金今年將達百億規模，今年健保總額亦將首度突破兆元。「長照3.0」投入1,153億元，減輕照顧負擔。

育嬰假 卓榮泰 行政院

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