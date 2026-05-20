賴政府執政二周年再釋利多 軍公教研擬調薪

賴政府執政滿二周年，行政院長卓榮泰昨（19）日表示，去年經濟成長率達8.68％，產業有賺錢，就該多為勞工加薪，明年最低工資月薪可望超過3萬元，另為感謝軍公教長期付出及貢獻，會思考、研擬軍公教調薪。

卓榮泰昨日與行政院副院長鄭麗君、秘書長張惇涵召開520記者會，細數「行動創新AI內閣」執政二周年政績，包含珍珠串計畫提升供水韌性、AI新十大建設、13項關鍵戰略產業等；另也釋出加薪、少子女化對策等利多。

卓榮泰表示，政府帶頭用政策鼓勵企業加薪，明年最低工資月薪可望突破3萬元。

另為感謝軍公教長時間以來的付出奉獻，會審慎研議軍公教待遇調整，以回應社會期待，讓勞工與軍公教生活更安穩。至於具體調幅，卓揆強調，仍須經公教人員待遇審議委員會評估與審議。

卓內閣上任時，卓榮泰提出「二上、一下、一平穩」目標，希望2028年前，經濟成長率在3%以上、人均國內生產毛額（GDP）在4萬美元以上、失業率低於3.5%、消費者物價指數（CPI）年增率平穩在2%以下，目前看來穩健達標。

在產業政策方面，卓榮泰指出，國發會、經濟部、勞動部正研擬「中小微企業轉型升級條例」，將挹注更大預算，照顧傳統產業發展。

另外，賴總統去年520拋出成立主權基金，對於相關進度，卓榮泰強調，主權基金「求好不求快」，這是龐大的國家投資工程，牽涉國內外產業投資、基金規模設計、管理機制及監理制度等層面，必須審慎規劃。

他指出，過去一年國際局勢仍不穩，包括關稅談判、俄烏戰爭及中東衝突等，都增加全球金融與投資市場不確定性。不過國發會、金管會、財政部及中央銀行等部會，仍持續研究主權基金相關制度。

卓榮泰表示，希望能在整體世界局勢更穩定之下，用最精準眼光、更有效率管理，且學習最好、先進機制，在具備高度共識下形成一套「只准成功、不准失敗」的主權基金制度。