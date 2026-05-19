產經人士：綠執政10年擺脫一中依賴 經濟實力翻倍

明天是總統賴清德就職2週年，也是2016年政黨輪替後，民進黨執政滿10週年。產經人士今天表示，台灣過去10年逐步降低對中國市場依賴，轉向全球布局，不僅GDP、出口與資本市場大幅成長，民主自由與社福指標也同步提升，整體國力已與10年前大不相同。

根據最新統計，台灣2026年國內生產毛額（GDP）規模預估將突破1.28兆美元，較2015年的0.52兆美元成長逾倍，躋身全球前20大經濟體，整體國力、社會福利與國際競爭力均較10年前大幅提升。

總體經濟專家表示，過去10年，台灣一改過去以「一中框架」、「一中市場」為核心的政策路線，轉向全面接軌全球市場與供應鏈，帶動總體經濟、出口、資本市場及國際評比呈現跨越式成長，也讓台灣在全球科技與AI供應鏈中占據關鍵地位。

分析指出，2016年前，台灣經濟長期受制於對中國市場高度依賴，面臨人才、資金外流與產業空洞化問題，當年經濟成長甚至以「保1」為目標。10年後，行政院主計總處預估2026年經濟成長率可達7.71%，人均GDP則由2016年的約2.3萬美元提升至4萬4181美元，幾乎翻倍，正式邁入高所得國家前段班。

出口表現同樣大幅成長。2016年台灣全年出口約2792億美元，長期落後亞洲4小龍其他成員；至2025年出口總值已衝上6407億美元，年增率達34.9%，不僅創歷史新高，更23年來首度超越新加坡。與2016年相比，出口規模增幅高達129.5%。

資本市場方面，2016年5月19日台股加權指數約為8085點，市場氛圍低迷；至2026年5月，台股突破4萬點，一度攻上4萬2408點歷史高點。上市櫃公司總市值也由10年前約24兆元大幅成長至突破100兆元，全球排名升至第6。

產經人士認為，背後關鍵在於投資與出口結構的根本轉變。2013年台商對中國投資占比曾超過6成，但隨著政府推動供應鏈去風險化與全球布局，2023年對中投資占比已降至11.4%，近期更降至3.8%新低，投資重心逐步轉向東協、美國、日本與歐洲市場。

出口市場也出現歷史性翻轉。根據統計，過去對中國及香港出口占比一度超過41%，對美出口則長期低於12%；至2025年，對中港出口占比已降至26.6%，對美出口攀升至30.9%，首度超越對中港出口總和，象徵台灣逐漸擺脫對單一市場依賴。

科技產業方面，台積電全球晶圓代工市占率，從2016年約55%提升至2025年的69.9%，持續掌握先進製程優勢，成為全球AI與半導體供應鏈核心。

在民生與社福方面，政府連續10年調升基本工資，月薪由2016年的2萬8元提高至2026年的2萬9500元，時薪則由120元提升至196元。長照與幼托預算也大幅擴增，其中長照預算從2016年約54億元增至2026年1153億元，服務涵蓋率提升至8成。

國際評比方面，台灣在美國傳統基金會「2026經濟自由度指數」排名全球第5、亞洲第2；瑞士洛桑管理學院2025年世界競爭力評比中，台灣排名全球第6，並連續5年位居2000萬人口以上經濟體世界第1。

民主自由指標也同步提升。根據無國界記者組織「世界新聞自由指數」，台灣2016年排名全球第51，近年則連續5年位居亞洲第1。

產經人士認為，相關數據顯示，台灣在過去10年間逐步走出不同於過往的新路線，不僅在科技、經濟上建立全球關鍵地位，也在民主法治與社會韌性上持續深化。