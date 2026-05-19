總統彈劾案投票未通過 總統府籲快審總預算「做有意義的事」

有關立法院在野黨團提案彈劾總統未達門檻而失敗，總統府發言人郭雅慧19日表示，賴清德總統一向坦坦蕩蕩，並堅定帶領國家穩健前進。總統府呼籲立委儘快審查今年度總預算，做一件對國人真正正面且有意義的事。

至於特定政黨宣稱總統執政「四大皆空」的污衊，郭雅慧表示，事實上，賴總統提出「和平四大支柱行動方案」，從強化國防、經濟安全到民主夥伴等面向，都有堅實成績。

郭雅慧說，以強化國防力量而言，不僅今年度國防預算按照北約標準已達GDP的3%，並提出8年1.25兆軍購特別預算，打造「台灣之盾」、「AI擊殺鏈」、「國防自主及非紅供應鏈」，但1.25兆卻被在野黨大幅刪除4,700億，總統在強化國防，在野黨卻在削弱國防，令人非常遺憾。

她也說，在建構經濟安全及深化民主夥伴關係兩個部分，這兩年除了與英國、日本簽署數位貿易相關協議，強化供應鏈韌性與雙向投資外，台美雙方的關稅談判，也在先前MOU與ART基礎上，持續與美方溝通交涉，深化經貿及供應鏈夥伴關係。

郭雅慧指出，今年第六屆「台美經濟繁榮夥伴對話」（EPPD），台美雙方共同簽署了「矽盛世宣言及台美經濟安全合作聯合聲明」，彰顯台灣在全球AI供應鏈的重要性，也證明台灣可以與世界民主夥伴共同促進全球繁榮發展。

郭雅慧表示，總統更是堅定穩定而有原則的兩岸關係領導力。總統自2023年競選以來便不斷強調，台灣會致力維護區域和平穩定，「不卑不亢、維持現狀」，也願意在對等、尊嚴的原則下，以對話取代對抗，交流取代圍堵，和中國進行交流，以降低衝突，維護台海和平穩定。

總統執政將屆滿兩年，當初所提的「和平四大支柱行動方案」不僅態度堅定，行動也朝正確方向前進。