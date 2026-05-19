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賴總統彈劾案未過…高雄綠批藍白操弄對立 藍反擊：只會使用萬年老招

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
高雄市議會民進黨議員批評總統彈劾案是藍白聯手，濫用憲政程序的政治操作。圖／本報資料照
高雄市議會民進黨議員批評總統彈劾案是藍白聯手，濫用憲政程序的政治操作。圖／本報資料照

立法院今日表決賴清德總統彈劾案未過，引發高雄藍綠隔空交火。綠營議員評藍白持續透過政治動員、操弄對立來鞏固聲量，立委柯志恩投同意票，立場錯亂且政治凌駕高雄利益。藍營反擊，綠營只會使出抹紅的萬年老招，將所有不同立場的人貼上中共同路人標籤，這才是真正無視人民心聲、踐踏台灣民主的傲慢行為。

高市議會民進黨團表示，立委柯志恩追隨藍白黨團總召傅崐萁黃國昌擔綱彈劾案的連署人之一，不惜與高雄挺賴主流民意對抗，明知不可能通過門檻，也要在總統就職兩週年前夕彈劾賴，是要取悅「真正的獨裁者」中國國家主席習近平。

綠營南方問政聯盟另表示，彈劾案毫無依據，並不是基於憲政責任，而是藍白持續透過政治動員、操弄對立來鞏固聲量，多數國人不接受這種顛倒黑白、濫用憲政程序的政治操作。此外，柯志恩一邊說重視城市建設，一邊卻配合藍白讓國政空轉、預算延宕；一邊說希望高雄向前，一邊又投入製造對立與衝突的政治鬥爭。

民進黨市長參選人賴瑞隆批評，在野黨強推毫無正當性的「總統彈劾案」表決，另外無端杯葛總預算，創下超過230天拒絕審查的歷史紀錄，應盡速展開總預算的實質審查。

議會國民黨團回擊，民進黨每逢施政無能、毀憲亂政被抓包，就只會像膝反射一樣拿出抗中保台的老梗遮羞布出來護航，在野黨依據憲法賦予的權力提出彈劾，正是為了警惕無視憲政法治的賴政府，民進黨團集體自我閹割、甘做打手，竟然還有臉對捍衛憲政的柯志恩指手畫腳。

柯志恩辦公室說，民進黨每逢施政無能、面臨不滿聲音，就只會使出「抹紅」的萬年老招，將所有不同立場的人貼上中共同路人標籤，這才是真正無視人民心聲、踐踏台灣民主的傲慢行為。

柯辦強調，此次彈劾案的主因，在於立法院早已三讀通過、且經覆議表決維持原案的「財劃法」。然而，行政院長卓榮泰動用「不副署」拒絕依法行政，總統賴清德更公開力挺，府院聯手封殺早已完成立法程序的法律，這種「行政權凌駕立法權、總統帶頭違憲」的專制行為，才是真正的帝制復辟。

高雄市議會國民黨團表示，在野黨是依據憲法賦予的權力提出彈劾，此舉是為了警惕無視憲政法治的賴政府。圖／本報資料照
高雄市議會國民黨團表示，在野黨是依據憲法賦予的權力提出彈劾，此舉是為了警惕無視憲政法治的賴政府。圖／本報資料照

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