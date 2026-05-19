育嬰假從3歲放寬至6歲 洪申翰：成本政府負擔

行政院長卓榮泰19日上午於記者會表示，政府將推動育嬰假升級育兒假，育兒適用年齡從3歲提升至6歲。勞動部長洪申翰下午受訪說明，此次友善育兒制度擴大，主要希望讓更多爸爸參與育兒，由政策提升誘因；企業多出的成本，勞動部會爭取預算跟經費，由政府負擔。

洪申翰表示，詳細方案，將於下周四行政院會報告。行政院「0到18歲全程支持計畫」，勞動部全面盤點相關職場制度，尤其是法規現況，也考量育兒勞工照顧小孩時間不足的兩難，甚至是要在職涯與照顧家庭二選一的狀況。透過更全面的思考，提出新的支持方案。

關於新制的目標，洪申翰指出，首先要讓爸爸多參與、分擔照顧小孩的情境。從「以日申請」彈性育嬰假的經驗可看到，制度越彈性，爸爸投入的機會越高。所以勞動部認為擴大彈性育兒假，或者在留停中增加爸爸申請的誘因，這都會有更多爸爸來當神隊友。陪產跟陪產檢假也是相同概念。

洪申翰表示，第二，希望支持勞工育兒權利的同時，也要減少企業成本負擔。所以勞動部也爭取經費跟預算，讓這次方案中增加的各種育兒友善的假，多出來的薪資成本，都由政府負擔。

他提到，關於人力調度，其實一些比較大的企業，現在也逐步建立職代津貼的制度，或是新聘替代人力。所以勞動部這次也會規劃，加給職代津貼和新聘人力的補助和獎勵，尤其是針對中小企業。

洪申翰也說，第三，希望制度對於生產的媽媽，能夠有多一些同理跟溫柔，這也是為什麼這次會把產假延長一併納入檢討的原因。產假攸關孕產媽媽的身心恢復，也有助於減少產後憂鬱的狀況。

洪申翰表示，近幾年已經有越來越多不分規模的企業，來跟勞動部表達，在缺工時代，他們越來越意識到建立友善家庭照顧的職場，對於企業的攬才跟留才的重要。如果企業職場制度很僵硬，不利於勞工照顧家庭，有競爭力的員工很容易流失或轉職，這也不利於企業人事的穩定或永續經營。

他提到，方案最終的量化數字，因為連結到整體經費，所以相關方案完整的內容跟細節，要等到下星期四行政院會時，勞動部再跟大家做完整報告。至於修法的部分，預計包含「性別工作平等法」、「就業保險法」等。