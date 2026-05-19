賴總統主權基金喊一年仍無影 卓榮泰：研議中 只准成功

賴政府執政將滿兩周年，行政院長卓榮泰今日以甜點可麗露比喻政府珍惜來自民眾的資源，用專業和毅力，替國家打造更寬廣的道路；對於賴清德總統宣布要成立已一年的主權基金，卓榮泰說，目前尚在研擬當中，盼形成一套「只准成功，不准失敗」的主權基金，此事不得大意，只能求好不能求快。

政院今舉辦「520記者會」，現場特別準備法式甜點可麗露。卓榮泰說，小小心意要謝謝大家兩年來陪著走過每一天，據說可麗露是18世紀法國修道院修女們珍惜食物、惜時惜物，偶然發展出的非常漂亮甜點。

另一方面，賴總統去年5月20日就職周年演講時，宣布將成立「國家主權基金」、打造國家級投資平台，引發社會關注，但一年下來無具體進度。

卓榮泰說，過去一年在關稅談判、俄烏戰爭、中東情勢等世界局勢變化下，國發會、金管會、財政部、央行已針對主權基金陸續作出越來越成熟的報告與規劃，希望在世界局勢更穩定狀態下，用最精準眼光、更有效率管理、學習最先進機制，並透過社會高度共識形成「只准成功，不准失敗」的主權基金。

針對中東情勢，卓榮泰指出，過去一段時間市場秩序沒那麼順暢，但政府盡快在較短時間解決，讓物價穩定、供應充足；明天起全國9萬名計程車營業人及對國內客運、航空、船舶業也提供油價補貼。台灣目前穩定狀態會持續，期待世界早日安定。